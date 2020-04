NA ŻYWO: Wznowione posiedzenie Sejmu. Premier udziela informacji nt. stanu epidemii

12:51 Sejm przyjął informację Mateusza Morawieckiego odnośnie stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Przypominamy, o czym mówił premier:



Mateusz Morawiecki o modelach zachorowań: Obarczone ogromnym marginesem błędu 12:47 - Brak połączenia dotyczył wyłącznie połączenia wizualnego, nie dotyczy on głosowania - odpowiedział Braunowi Ryszard Terlecki. Elżbieta Witek dodała, że wspomniana usterka została już naprawiona. 12:47 Grzegorz Braun wystąpił z wnioskiem formalnym. - Wnoszę o zmianę sposobu przeprowadzania głosowania z niesprawnego na sprawny - zaapelował poseł Konfederacji. Dodał, że otrzymuje informacje o problemach z połączeniem w przypadku posłów, którzy biorą udział w posiedzeniu w sposób zdalny. 12:40 Posłowie zajęli się także wnioskiem o odrzucenie informacji o stanie epidemiologicznym, udzielonej po godzinie 10 przez Mateusza Morawieckiego. Wniosek został odrzucony głosami 237 głosów. 12:40 Teraz Sejm rozpatruje wniosek formalny o przerwanie posiedzenia. "Za" opowiedziało się 219 parlamentarzystów, przeciw takiemu rozwiązaniu zagłosowało 230 posłów, a wstrzymał się od głosu jeden. 12:36 Wznowiono obrady. Na początek sprawdzanie kworum. Przypomnijmy, każde głosowanie trwa teraz nieco dłużej, ponieważ część posłów pracuje zdalnie. 12:33 Dalszą część obrad poprowadzi Elżbieta Witek. Wracają kolejni posłowie, w tym Jarosław Kaczyński czy Małgorzata Kidawa-Błońska. 12:32 Na salę posiedzeń wrócili już m.in. Mateusz Morawiecki i Łukasz Szumowski. 12:22 Przerwa w obradach nie oznacza, że w polskiej polityce nic się nie dzieje. Jarosław Gowin dosłownie kilkanaście minut temu podał się do dymisji:



Jarosław Gowin: Podaję się do dymisji 12:21 Sala posiedzeń świeci pustkami. Przerwa została wydłużona do godziny 12:30. 12:20 Ryszard Terlecki zarządził przerwę do godziny 12:20. Oznacza to, że głosowania nastąpią już za pół godziny. 11:51 - Staramy się dostarczać ile tylko można sprzętu ochrony osobistej nie tylko do szpitali jednoimiennych - zapowiedział Szumowski. 11:50 Szumowski mówił także o archinie, czyli "leku być może wspomagającym walkę z koronawirusem" wskazując, że już pod koniec kwietnia Polska będzie dysponowała 200 tys. sztuk tego medykamentu. 11:49 Minister zdrowia powiedział, że zakontraktowano 31 mln kolejnych maseczek i 14 mln rękawiczek. - Walczymy na rynkach całego świata o to, by te maseczki kupić - powiedział. 11:47 - Jako minister zdrowia nie zlecam testów, zlecają je lekarzy i inspektorzy sanitarni - powiedział Szumowski. - Każdy, kto ma podejrzenie wirusa, powinien mieć zrobiony test - dodał podkreślając, że posiadamy zapas testów. 11:46 Minister zdrowia powiedział, że medycy mają pierwszeństwo w testowaniu. - Każdy medyk ma prawo do testów i tzw. szybkiej ścieżki - zaznaczył. 11:45 - Gdybyśmy nie wprowadzili restrykcji, dzisiaj predykcje mówią o 16,5 tys. osób zakażonych. To jest ta różnica. Pytaliście o testy - mamy wykonanych ponad 85 tys. testów - wskazał Szumowski podkreślając, że plasuje nas to "w czołówce peletonu" krajów, które były na tym etapie epidemii. 11:44 - Padały pytania o konkrety, poza wypowiedziami bardzo emocjonalnymi. Obecnie jest blisko 1,8 tys. pacjentów w szpitalach zakaźnych jednoimiennych na 10 tys. łóżek - dodał zaznaczając, że 107 pacjentów podłączono do respiratorów - służba zdrowia dysponuje w szpitalach zakaźnych 1,5 tys. sztuk takiego sprzętu. 11:43 Koniec pytań, głos zabiera teraz Łukasz Szumowski. - Chciałem przekazać, że pogłoski o moim skrajnym wyczerpaniu są przedwczesne - zauważył minister zdrowia. 11:42 Na mównicę wszedł Jan Grabiec. - Pytania, które dziś zadajemy, zadają sobie Polacy - wskazał poseł PO. - Zadają pytania o to, dlaczego nie ma dostępu do testów na koronawirusa - dodał. Dlaczego badani nie mogą być lekarze, pielęgniarki, pracownicy systemu ochrony zdrowia? - wskazywał. - Dlaczego nie daliście rady? - dodawał. 11:41 - Czy rząd nie zamierza podjąć decyzji o przeniesieniu egzaminów na inny okres? - zapytał Wiesław Szczepański z Lewicy. Poseł miał na myśli matury oraz egzaminy ośmioklasistów. 11:40 Głos zabrał Paweł Kowal. - To jest moment, kiedy ludzie zasługują na prawdę - powiedział poseł KO. - Wiele ludzi może umrzeć i Polacy powinni to usłyszeć. Gdzie są sztaby kryzysowe? W jakim trybie podejmują decyzje? - dopytywał. 11:39 - Żaden przyzwoity rząd w czasie pandemii nie podnosi podatków - zauważył Piotr Borys z KO przypominając, że Mateusz Morawiecki podczas przemówienia zasugerował wprowadzenie nowych podatków. - Dzisiaj to właśnie polscy przedsiębiorcy zazdroszczą Europie systemu wsparcia - dodał. 11:37 Na mównicy ponownie Władysław Kosiniak-Kamysz. - Bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności, współpracy i staranności - wskazał lider PSL. - Konieczne jest wprowadzenie paktu solidarności pomiędzy rządem a opozycją - dodał. - Co z egzaminami, co z maturami? Nie wolno tego zostawiać na ostatnią chwilę - powiedział. 11:36 - Kiedy pan premier zamierza poinformować Jarosława Kaczyńskiego, że ten kryzys to nie jest kryzys recesji, a egzystencjalny kryzys całego państwa polskiego. Jego efektem może być utrata 30 lat pracy całego pokolenia. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy to się staje elementem gry politycznej - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz z PO. 11:34 Salę plenarną opuściła część posłów opozycji, która ustąpiła tym samym miejsca innym parlamentarzystom. Przypomnijmy, w związku z epidemią w Sejmie przebywa ograniczona liczba posłów. 11:33 Głos zabrała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Lewica charakteryzuje się tym, że działa, zamiast tylko mówić - wskazała posłanka dodając, że poprzednie rządy nie uporały się z problemami umów śmieciowych, przez które dzisiaj cierpią pracownicy takich sektorów jak służba zdrowia. 11:32 - Tyle pan mówił, że Polska wyjątkowo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa. Pytam więc, dlaczego wciąż nie jesteście w stanie pochylić się nad problemami Polek i Polaków, dlaczego nie potraficie zrozumieć, że Polacy dostają codziennie wypowiedzenia. Kiedy w końcu wysłuchacie propozycji Lewicy? - pytała Monika Pawłowska z Lewicy. Padło także pytanie o termin wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 11:30 Kolejna, druga próba połączenia z Romualdem Ajchlerem zakończyła się fiaskiem. Przypomnijmy, ten poseł bierze udział w obradach zdalnie. 11:29 Na mównicę wszedł Piotr Zgorzelski z koalicji PSL - Kukiz'15. Poseł zwrócił uwagę na temat stanu przygotowania państwa. - Dzisiaj premier Gliński obraził posła Konfederacji nazywając go "chłopczykiem" - wskazał Zgorzelski apelując do Terleckiego o podjęcie odpowiednich kroków. 11:27 - Pana rząd od 2 marca wprowadza daleko idące ograniczenia wolności zwykłymi ustawami i rozporządzeniami. Czy prawdą jest, że tym samym łamie pa konstytucję? - zapytała premiera Urszula Zielińska z KO. 11:26 Głos z innej sali zabrała Katarzyna Lubnauer, przywołując statystyki dotyczące zachorowań w Polsce. - W tym tempie jeżeli będą przyrastać zarażenia, będzie to oznaczać 150 tys. zachorowań 10 maja. Rząd nie jest zdolny to żadnych poświęceń dla władzy - powiedziała posłanka. 11:24 Część posłów znajduje się w innych salach. Borys Budka zaproponował, że parlamentarzyści opozycji obecni na sali plenarnej pójdą do innych pomieszczeń, ustępując miejsca innym posłom. 11:24 - Nie powinien pan kłamać w momencie, kiedy nasze państwo jest wielkim kryzysie. Kiedy zamykacie Polaków w domach, zamykacie parki i cmentarze. Zamykacie, bo nie jesteśmy przygotowani do tej wielkiej pandemii - powiedział Jerzy Kropiwnicki. 11:22 Głos za pośrednictwem połączenia internetowego miała zabrać Izabela Leszczyna z PO, ale ponownie zgłoszono problemy. Wygląda na to, że połączenia zdalne nie zdają dzisiaj egzaminu. 11:21 - Mam nadzieję, że pan premier czuje skojarzenia, które się siłą rzeczy nasuwają: Czy to jest ten moment, w którym wszyscy będą zadowoleni, jedni kopiąc doły, drudzy je zasypując - powiedział Braun. Zaapelował do Morawieckiego o stwierdzenie, w "którą stronę nawiguje rząd". 11:19 Posłowie zgłaszają problemy z systemem elektronicznym, nie można połączyć się z dwoma posłami. Na mównicę wchodzi więc znowu Grzegorz Braun 11:17 - Nawet w tak poważnej sytuacji uprawiacie propagandę - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka na prezydenta podnosi kwestię braków w sprzęcie medycznym. - Pan panie premierze nie odpowiada za koronawirusa ale odpowiada za to, jak nasz kraj jest do tego przygotowany - podsumowała. 11:16 Czas na pytania. Na mównicy ponownie pojawił się Tomasz Latos. - Miałem nadzieję, że dyskusja w wykonaniu każdego klubu będzie konstruktywna - stwierdził poseł PiS dodając, że nie w każdym przypadku tak było. - W tej sprawie naprawdę musimy działać wspólnie - dodał. - Chciałem zapytać ministra zdrowia o dane, o których mówił premier związane z zakupem środków ochronnych - powiedział. 11:15 - Kiedy zaczniecie wychodzić z tego obłędu jakim jest zamknięcie państwa, zamrożenie gospodarki? - dopytywał na koniec Braun. 11:15 Braun przywołał decyzje o zamknięciu lasów i kościołów. - Co ma lądować w tych lasach, że Polacy nie mogą przewietrzyć się na słoneczku? - dopytuje poseł. 11:12 Na mównicę wchodzi Grzegorz Braun. - Jaką agendę wy właściwie realizujecie? - zapytał poseł rządzących. - Będziecie teraz zwalczać bohatersko skutki psychozy, którą sami nakręcacie - dodał. 11:12 - Nie macie planu, żadnej przyjętej strategii, poza przeczekaniem - zauważył Bosak. Dodał, że Polacy zapewne wkrótce zaczną łamać narzucone zakazy, a "frustracja będzie rosnąć w miarę kurczenia się oszczędności". 11:11 Bosak powiedział, że polska gospodarka nie jest w stanie wyprodukować takich towarów jak rękawiczki, maseczki czy płyny do odkażania. - Tymczasem dla was najważniejszym tematem jest to, czy 10 maja zostaną przeprowadzone wybory - powiedział poseł w kierunku rządzących. 11:09 - Gdzie nie spojrzymy, wybija się jakaś patologia, jakaś głupota w zarządzaniu - stwierdził Bosek. - Mści się obsadzanie wszystkich stanowisk z klucza partyjnego - dodał. 11:09 Głos zabiera Krzysztof Bosak. - Obserwujemy zapaść państwa - zauważył poseł Konfederacji przywołując sytuacje takie jak zamknięte oddziały szpitalne czy odmawianie przeprowadzania testów lekarzom. 11:08 Kosiniak-Kamysz przywołał konieczność zapewnienia stabilności finansowej dla szpitali. - Po drugie prawdziwa tarcza antykryzysowa, ze zwolnieniem z ZUS-u dla każdej firmy. Po trzecie pakt solidarności pomiędzy opozycją i rządzącymi, na podstawie którego nakreślimy działania, jakie powinien podjąć rząd - powiedział lider PSL dodając, że taki pakt powinien zostać przygotowany na kilka najbliższych miesięcy. 11:07 - Proponuję dziś w imieniu Koalicji Polskiej trzy sprawy. Po pierwsze musimy utrzymać sprawność ochrony zdrowia - wskazał lider PSL. 11:06 - Panie premierze, to tylko niektóre z listów. Jeżeli one nie poruszą waszych serc i umysłów, będziecie wychodzić na mównicę i mienić się bohaterami - prawdziwi bohaterowie są gdzieś indziej - wskazał Kosiniak-Kamysz dodając, że tymi bohaterami są pracownicy służby zdrowia oraz firm. 11:05 Kosiniak-Kamysz cytuje inne listy od Polaków. Do lidera PSL przyszły wiadomości od przedsiębiorców, którzy musieli zakończyć działalność, a nie mogą liczyć na wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej. 11:03 Lider ludowców przywołał również wiadomość od rolnika, który wskazał, że okres wiosenny to zazwyczaj "żniwa", a rolnicy zmagają się z problemami w związku z zamknięciem targowisk. 11:01 Głos zabiera Władysław Kosiniak-Kamysz. - Słyszał pan przed chwilą głosy polityków, które zwracają uwagę na sprawy najistotniejsze: życie i zdrowie, miejsca pracy - powiedział lider PSL do premiera. Dodał, że on swój głos oddaje ludziom, którzy w ostatnich dniach pisali meile. Przywołał historię kobiety, która prowadziła firmę zatrudniającą ponad 100 osób, a którą odcięto od wszystkich zamówień. 11:00 Założenia projektu zapowiedzianego przez Gawkowskiego:



twitter.com 10:59 - Od połowy stycznia premier Morawiecki i prezydent Duda zapewniali nas, że państwo jest gotowe na epidemię i kryzys. Dziś widać, że nas okłamaliście. Co gorsza, okłamaliście obywateli - powiedział Gawkowski. 10:58 Gawkowski zapowiedział, że zostawi premierowi listy od osób, które opisują swoje problemy związane m.in. z utratą pracy. Powiedział także o złożeniu projektu dotyczącego wprowadzenia świadczenia kryzysowego dla każdego, kto w trakcie epidemii stracił pracę lub musiał zamknąć firmę. 10:57 Poseł zaapelował również o przełożenie wyborów prezydenckich. - Jeśli nie macie swoich pomysłów, to skorzystajcie z naszych - z pomysłów Lewicy - powiedział Gawkowski. Przywołał pomysły takie jak dofinansowanie pracy na poziomie 75 proc. dla przedsiębiorców utrzymujących zatrudnienie, umorzenie na czas kryzysu kredytów hipotecznych czy wsparcie dla szpitali i podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. 10:56 - Rząd PiS zawiódł w godzinie próby, a pan osobiście bierze za to odpowiedzialność - powiedział Gawkowski do premiera. - Dość tego. W społeczeństwie narasta bunt i najwyższa pora skończyć farsę z udawanym pomaganiem. Domagamy się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - dodał. 10:55 Przedstawiciel Lewicy pyta premiera, dlaczego ten nie powiedział, że w marcu pół miliona osób straciło pracę, a wiele firm musiało zakończyć działalność. - A wy czym się zajmujecie? Owszem, pracujecie, nawet po nocach, ale na Nowogrodzkiej, gdzie trwają targi w sprawie wyborów - powiedział Gawkowski. 10:54 Teraz na mównicy pojawił się Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Pan premier mówił jak zwykle długo, ale niewiele. Prezentowane obietnice nie mają żadnego pokrycia w faktach - stwierdził poseł. 10:52 - Przed wami egzamin z rządzenia i jak na razie go oblewacie - powiedziała posłanka do przedstawicieli PiS. - Widzą to nauczyciele i nauczycielki, widzą to osoby pozostające na bezrobociu - dodała. 10:52 Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej stwierdziła, że realnym problemem jest dzisiaj np. to, w jaki sposób mają uczyć się dzieci. - Chcemy mówić o problemach i rozwiązaniach tych problemów. Do tego trzeba odwagi - stwierdziła Nowacka. 10:51 Głos zabiera Barbara Nowacka i już na początku pyta premiera, "czy mu nie wstyd". - Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wojny politycznej, bo tego 38 mln ludzi dzisiaj nie chce - powiedziała posłanka. 10:50 - Bądźmy solidarni w ramach Unii Europejskiej, bo tego oczekują od nas Polacy. Jesteśmy gotowi do pracy, ale chociaż raz bądźcie uczciwi - powiedział na koniec przedstawiciel KO. 10:49 Budka zaapelował o "zaprzestanie propagandy". Przypomniał, że w październiku 2019 roku Ryszard Terlecki mówił, iż w Polsce mamy najlepszą służbę zdrowia. 10:48 - To jest rzecz niebywała, że w sytuacji, gdy jesteśmy w największym być może kryzysie od II wojny światowej, pan kłamie nawet naszych partnerów z UE - powiedział Budka do premiera. - Polscy lekarze oczekują sprzętu ochronnego, godnego wynagrodzenia - dodał. 10:47 - Gdzie byliście, gdy proponowaliśmy 20 mld na służbę zdrowia? Byliście przeciw - wskazał Budka do przedstawicieli partii rządzącej. - Każdego dnia przychodzimy do Sejmu z propozycjami. Leżą propozycje Lewicy, PSL czy Koalicji Obywatelskiej - zauważył dodając, że PiS zamiast zając się tymi propozycjami, zajmuje się kwestią przeprowadzenia wyborów prezydenckich. 10:46 Teraz na mównicy pojawił się Borys Budka. Lider PO stwierdził, że przemówienie Mateusza Morawieckiego to "puste słowa". - Pan może być ekspertem, jeśli chodzi o raje podatkowe. Nie trzeba raju podatkowego, wystarczy przepisać majątek na żonę, prawda? - zapytał polityk. 10:45 Poseł PiS wskazał, że Polska zareagowała w kwestii epidemii koronawirusa wcześniej niż inne kraje. - Działajmy dalej wspólnie w taki sposób, żeby społeczeństwo mogło ocenić, że zdaliśmy ten egzamin - egzamin zarówno dla rządu, jak i opozycji - podsumował Latos. 10:44 - Należy zapytać, czy nie powinniśmy dalej iść tą drogą - drogą szukania kompromisu, porozumienia, drogą składania realnych i możliwych do realizacji poprawek - powiedział Latos odwołując się do faktu, że wspomnianą wcześniej ustawę przyjęto jednomyślnie. 10:43 Latos wspomina prace nad ustawą, na mocy której obecnie minister zdrowia podejmuje decyzje związane m.in. ze stanu epidemii. Przypomniał, że różne punkty zostały przyjęte jednomyślnie. Wcześniej wskazał, że wówczas rządy sprawowała koalicja PO-PSL. 10:41 - Dziękuję rządowi, szczególnie ministrowi zdrowia - powiedział Latos. - Działania, które są teraz podejmowane są podejmowane w oparciu o ustawę z 24.10.2008 roku - zauważył. - To jest ustawa bardzo restrykcyjna - dodał. 10:40 Poseł PiS podziękował również służbom mundurowym w tym wojsku i policji. Wspomniał także o pracownikach, którzy nie mogą przerwać swojej działalności, pracując w sklepach i dbając o ciągłość dostaw. 10:39 - Po raz kolejny trzeba zacząć od podziękowań dla wielu ludzi w naszym kraju, którzy są na pierwszej linii frontu walki z epidemią - wskazał Latos. Wymienił przy tym pracowników służby zdrowia. 10:38 Zakończyło się przemówienie Mateusza Morawieckiego związane z udzieleniem informacji na temat stanu epidemiologicznego. Teraz czas na wystąpienia przedstawicieli klubów. Na początek Tomasz Latos z PiS. 10:37 Szef rządu zaapelował o zachowanie podstawowej zasady: Dystansowanie społeczne i higiena. - Polacy w kwarantannie zachowują się bardzo odpowiedzialnie - stwierdził polityk. Dodał, że w połączeniu z zachowaniem dystansu społecznego daje to efekt w postaci wypłaszczenia krzywej zachorowań. 10:36 - Świat nie wróci do stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu - stwierdził Mateusz Morawiecki dodając, że "musimy odszukać nowy punkt równowagi". 10:35 Szef rządu przypomniał, że do Włoch wysłano polskich ratowników i lekarzy. - Szykujemy taką misję do innych krajów. Taka misja jest potrzebna, ponieważ zyskujemy doświadczenie. Wiemy, gdzie budować szpitale polowe - wskazał premier. 10:34 - Kończąc chcę jeszcze raz podkreślić, że mierzymy się z sytuacją dramatyczną. Na świecie zarejestrowano ponad 1,2 mln zachorowań - przypomniał Mateusz Morawiecki. Przywołał także rosnącą liczbę zgonów, która sięga już na świecie ogromnych liczby. 10:32 - Głos Polski jest jednoznaczny: Potrzebujemy nowych środków w ramach Unii Europejskiej - wskazał premier. Dodał, że "Polska jest gotowa uczestniczyć w mechanizmach gwarancyjnych, które spowodują możliwość emisji na rynkach światowych po to, by uzyskać dodatkowe środki, które proporcjonalnie będą służyć do walki z koronawirusem". 10:30 Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "koniec z rajami podatkowymi". - Polska mówi o tym głośno od kilku lat, od czasu, kiedy rządy sprawuje PiS - dodał premier. - To mechanizm, poprzez który bogate firmy rozliczają się w państwach takich jak Szwajcaria czy Cypr. Chcemy, by świat był bez rajów podatkowych, by w budżetach państw były środki na walkę z koronawirusem - podkreślił. 10:28 - Ta epidemia uderzyła w podstawy całej gospodarki globalnej, szczególnie w Europie Zachodniej - zauważył Mateusz Morawiecki. Robimy wszystko, by nasza służba zdrowia była lepiej przygotowana w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu na dany etap walki z koronawirusem - powiedział premier. 10:20 Zdaniem polityka zapas testów na obecność koronawirusa jest "ogromny". Wskazał, że testy powinny być przeprowadzane chociażby w szpitalach, ponieważ rządowi zależy, by "wyłapywać przypadki zachorowań w służbie zdrowia". 10:19 - Już teraz do laboratoriów trafiło dodatkowe 150 tys. testów - wskazał premier. - Przeprowadzamy dziennie około 6-7 tys. testów. Za parę dni będzie to 8-9 tys. testów - wskazał Mateusz Morawiecki. Dodał, że państwa, które były na takim etapie, na którym dzisiaj jest Polska, przeprowadzały o wiele mniej testów niż my. Szef rządu dodał, że służby czerpią więc informacje z wielu różnych źródeł. Zaznaczył, że szczyt zachorowań może nastąpić w maju lub w czerwcu. 10:13 Premier wskazał, że walcząc z epidemią trzeba jednocześnie budować nowy model życia gospodarczego. - Jeżeli nadal będziemy podchodzili do tego z żelazną dyscypliną, jeśli nadal będziemy przestrzegali kwarantanny to jestem przekonany, że będziemy w stanie poradzić sobie lepiej, niż wiele innych krajów - powiedział Mateusz Morawiecki. Polityk zauważył, że nikt na świecie nie wie, jaki dalszy przebieg będzie miała epidemia COVID-19. 10:12 - Sytuacja w Europie Zachodniej powoduje, że mamy w sobie dużo niepokoju. Widzimy, że te przyrosty (liczby zakażeń i zgonów - przyp.red.) są bardzo duże - wskazał szef rządu. - Dzisiaj, na tym etapie rozwoju koronawirusa wiemy, że musimy być poddani ogromnej dyscyplinie - powiedział Mateusz Morawiecki. 10:10 Rozpoczyna się wystąpienie Mateusza Morawieckiego. - Wiem dobrze, że dla wielu rodaków napływające wieści są powodem ogromnej troski - powiedział premier. Dodał, że rzetelna wiedza na temat stanu epidemii może być "źródłem spokoju". 10:10 Aktualnie trwają słowne utarczki Ryszarda Terleckiego oraz Borysa Budki i innych przedstawicieli opozycji na temat krótkich wystąpień klubów, a dokładnie czasu ich trwania. Opozycja chce 10 minut, wicemarszałek - 5. 10:07 - Wnoszę o zwołanie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Dzisiaj zmarnujemy kolejne godziny tak cenne dla każdego Polaka i każdej Polki - powiedział Krzysztof Śmiszek. - Dzisiaj powinniśmy włączyć do posiedzenia obrad ustawy Lewicy, które chronią przed bezrobociem i zapewniają finansowanie miejsc pracy. Przed chwilą o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu zaapelował także Borys Budka. 10:06 Na mównicy pojawił się także Borys Budka. Lider Platformy Obywatelskiej zaapelował o uzupełnienie obrad informacją na temat stanu budżetu państwa. 10:05 Grzegorz Braun wystąpił z wnioskiem formalnym. - Wnoszę regulaminowo o odrodzenie rozpoczęcia tych obrad od czasu aż pan marszałek będzie w stanie wraz z prezydium ustalić, jaki jest porządek dnia. Bo wybiła 10, a na stronie Sejmu mamy informację tylko o tym, co na dobry początek. Potem w południe, czyli o 12 miałby się znowu zbierać Konwnent Seniorów - powiedział poseł. Braun przypomniał, że już w piątek opóźniało się rozpoczęcie posiedzenia parlamentu. 10:03 Ryszard Terlecki wznowił posiedzenie Sejmu. MZ opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały 9:52 Przypomnijmy, wznowienie obrad zaplanowano na godzinę 10.

Chociaż jeszcze po piątkowym posiedzeniu Konwentu Seniorów Małgorzata Kidawa-Błońska i Borys Budka informowali, że Sejm wznowi obrady w sobotę, to chwilę później okazało się jednak, że przerwa w trwającym obecnie posiedzeniu potrwa dłużej – do poniedziałku. „Kolejna zmiana decyzji ws. posiedzenia Sejmu. Po dzisiejszych głosowaniach, wznowienie obrad w poniedziałek o 10.00. Rozpoczniemy informacją premiera ws. stanu walki z epidemią koronawirusa” – napisał Budka na Twitterze. Po przemówieniu szefa rządu przyjdzie czas na dwugodzinną debatę. O godzinie 12 powinny z kolei rozpocząć się głosowania, podczas których posłowie zajmą się m.in. projektem ws. głosowania korespondencyjnego.

Korespondencyjnie w obu turach

Przypomnijmy, PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy, na mocy którego wszyscy wyborcy w zaplanowanych na 10 maja wyborach będą mogli głosować korespondencyjnie. – To są wybory całkowicie bezpieczne, zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i tych, którzy je organizują i którzy pracują przy przeprowadzeniu aktu wyborczego – stwierdził Jarosław Kaczyński na antenie Polskiego Radia podkreślając jednocześnie, że wybory korespondencyjne „całkowicie zabezpieczają życie i zdrowie obywateli”.

W piątek 3 kwietnia do Sejmu wpłynęła autopoprawka zakładająca, że „wybory prezydenta RP zarządzone w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego”. Zgodnie z naniesioną zmianą, wyborcy będą mogli oddawać głos wyłącznie korespondencyjnie również podczas drugiej tury wyborów.

Na tym nie koniec zmian, ponieważ zgodnie z autopoprawką zamiast obwodowych komisji wyborczych mają powstać gminne obwodowe komisje wyborcze, które łączą w sobie wszystkie obwody na terenie danej gminy. „Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo, w sytuacji, o której mowa w ust. 4, wojewoda, wyposaża siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w ilości wystarczającej dla wszystkich członków gminnej obwodowej komisji wyborczej” – czytamy w autopoprawce.

