Ograniczenia w poruszaniu się w związku z koronawirusem. Pijany 58-latek jeździł konno po centrum Kielc

W związku z nowymi przepisami wprowadzającymi ograniczenia w poruszaniu się policjanci przy pomocy strażników miejskich i żołnierzy kontrolują ulice polskich miast. Nadal sprawdzają również, czy osoby przebywające na kwarantannie nie opuszczają swojego miejsca pobytu. - Poza tymi kontrolami, każdego dnia podejmujemy interwencje wobec naruszeń wprowadzonych przepisów. Niedzielna pogoda kojarzyła się ze spacerami, wspólnymi wyjściami w plener i spotkaniami. Pamiętajmy jednak, że te stanowią naruszenie obowiązujących przepisów – podkreślił asp. Artur Majchrzak.

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło w niedzielę 5 kwietnia do kieleckich policjantów. Dotyczyło ono 58-latka, który konno przemieszczał się po ul. Paderewskiego, czyli po ścisłym centrum miasta. Nietrzeźwy mieszkaniec gminy Daleszyce (badanie wykazało ponad promil alkoholu) podróżował w ten sposób z terenu powiatu starachowickiego. Mężczyzna ukarany został wysokim mandatem.

W związku z gromadzeniem i przemieszczaniem się osób świętokrzyscy policjanci interweniowali kilkaset razy. Funkcjonariusze wczoraj nałożyli blisko 200 mandatów karnych i sporządzili ponad 50 wniosków do sądu. Przykładowo dwaj mieszkańcy powiatu koneckiego postanowili spotkać się przy ognisku w lesie. Grupka młodych mężczyzn spotkała się na miejskim placu zabaw w Końskich by zjeść chipsy we wspólnym towarzystwie.