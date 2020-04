Szumowski: W tym tygodniu rozdysponujemy 20 mln maseczek

Minister zdrowia wziął udział w Światowym Dniu Zdrowia wraz z pracownikami resortu w akcji „Brawa Dla Was” , której celem jest podziękowanie służbom medycznym za walkę z epidemią koronawirusa. Szumowski dziękował wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich pracę w czasie pandemii.

– Dziękuję pielęgniarkom, ratownikom, salowym, lekarzom, sekretarkom medycznym, ale również dziękuję tym, których nie zawsze widać – laborantom, farmaceutom – mówił Szumowski.

– To jest taki czas epidemii, gdzie wszyscy pracują w trudniejszych warunkach, który pokazuje jak ważny jest to obszar, jak ważny to zawód, którykolwiek by nie był – czy fizjoterapeuty czy farmaceutów, laborantów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników, salowych, administracji. To pokazuje, że to są zawody, którym ludzie ufają, dlatego że pomagają w cierpieniu – dodał.

Szumowski stwierdził, że najlepszą formą podziękowania będzie dostarczenie sprzętu ochrony osobistej.

– W zeszłym tygodniu rozdysponowaliśmy te 7 mln maseczek. W tym tygodniu rozdysponujemy kolejne 20 mln maseczek. Natychmiast jak one trafiają, lądują te samoloty w Polsce i mam nadzieję, że ten sprzęt będzie coraz bardziej dostępny, coraz bardziej będziecie w niego zaopatrzeni – powiedział szef MZ. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

