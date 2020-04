„Fakt” przyłapał syna Zenka Martyniuka na łamaniu kwarantanny. Kolejny raz

Kwarantanna w przypadku Daniela M. uzasadniona jest tym, że niedawno podróżował on przez Niemcy i Holandię. Podobnie jak wszyscy inni powracający z zagranicy, obowiązkowo przez dwa tygodnie powinien pozostawać w domu. „Fakt” ustalił jednak, że nie przestrzega on kwarantanny.

W niedzielę 5 kwietnia policjanci pojechali sprawdzić, czy syn Zenka Martyniuka stosuje się do powszechnie obowiązujących zasad. Kiedy funkcjonariusze zadzwonili do mężczyzny, usłyszeli, że nie może rozmawiać, bo bierze prysznic. Po kilkunastu minutach zobaczyli go, jak wbiega po schodach do mieszkania. Daniel M. tłumaczył, że był odwiedzić rodziców. Miał też powiedzieć, że „ma gdzieś całą kwarantannę”.

Mimo skierowania sprawy do sądu, syn gwiazdora nie zmienił swojego postępowania. We wtorek 7 kwietnia reporter „Faktu” sfotografował go, kiedy ten wpisywał kod do domofonu. Robił to oczywiście bez maski ochronnej i rękawiczek.

Jak podkreślają dziennikarze, nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy Daniel M. okazuje lekceważenie dla prawa. W 2019 roku stracił prawo jazdy i ukarano go grzywną za jazdę pod wpływem alkoholu. Usłyszał też zarzuty dotyczące posiadania narkotyków. W 2018 roku wtargnął do domu swojej dziewczyny i urządzić tam awanturę. W jednym z białostockich klubów miał też znieważyć policjantów.

