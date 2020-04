Pokarmy do święconki można pobłogosławić w domu. Jak to zrobić?

– Przygotujcie wszystko do święconki jak normalnie – pisanki, pokarmy, przyozdobiony koszyczek, ale zanieście go w niedzielny poranek na stół wielkanocny – powiedział ks. Wojciech Nowicki, który w serii nagrań udostępnianych w serwisie swietawdomu.pl tłumaczy, jak można spędzić Wielkanoc w obecnej sytuacji epidemiologicznej. W rozmowie z Wprost.pl duchowny wyjaśnił, że takie domowe przygotowanie święconki jest po pierwsze przypomnieniem, „jak ważna jest wspólna modlitwa dziękczynna za to, co się ma” . – Z drugiej strony to przypomnienie, że mamy możliwość błogosławienia z racji otrzymanego chrztu. Rzecz jasna czym innym jest, gdy kapłan błogosławi nas podczas liturgii, a czym innym gdy ojciec błogosławi dziecko – dodał.

Ks. Nowicki wyjaśnił, że po przyniesieniu w Niedzielę Wielkanocną koszyczka ze święconką na stół ojciec, lub jeżeli w domu nie ma ojca – inna dorosła i ochrzczona osoba, błogosławi pokarmy znakiem krzyża oraz odmawia modlitwę. Jeżeli mamy wodę święconą, również możemy z niej skorzystać. Wcześniej na stole można ustawić także zapaloną świecę. Co istotne, w obecnej sytuacji warto też zainteresować się sąsiadami. „Nie możemy wyjść i się spotkać, ale nawet krótka wymiana zdań przez uchylone drzwi i złożenie życzeń może komuś poprawić nastrój. Wykorzystajmy okna, wykorzystajmy balkony, rozmawiajmy ze sobą. Są święta, Jezus zmartwychwstał! Nawet w trudnych warunkach izolacji nikt nie musi być do końca sam” – czytamy na stronie swietawdomu.pl.

Wzór modlitwy odmawianej przy błogosławieniu pokarmów:

Osoba dorosła: – Chrystus zmartwychwstał, alleluja!

Odpowiadamy: – Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

Czytanie z Listu do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Osoba dorosła: – Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Odpowiadamy: – Amen.

