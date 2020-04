Macierewicz ogłosił że raport smoleński jest gotowy. Rzucił oskarżenia pod adresem Tuska

10 kwietnia 2020 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rządowa delegacja nie poleci jednak do Smoleńska. W piątek 3 kwietnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że ostatecznie podjęto decyzję o przesunięciu wizyty rządowej delegacji w Rosji na inny termin. W rozmowie z Polskim Radiem 24 o zbliżającej się rocznicy mówił Antoni Macierewicz. – Gdy przeżywamy pandemię, łatwiej jest nam zrozumieć, że zdarzają się rzeczy niewyobrażalne. 10 kwietnia 2010 roku poległa cała polska elita, ludzie, bez których nie wyobrażaliśmy sobie życia politycznego i społecznego. Trudno też było sobie wyobrazić, że przyczyną tragedii nie był wypadek, ale to, co naprawdę miało miejsce, czyli eksplozja samolotu w powietrzu – tłumaczył były szef MON.

„Przykre jest, że ten człowiek się nie zmienił”

Przewodniczący sejmowej Podkomisji do spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem zapowiedział, że raport podkomisji jest już gotowy, jednak jego prezentacja musi zostać przełożona o kilka dni w związku z Wielkim Tygodniem oraz obostrzeniami, które zostały wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Polityk PiS zapewnił jednak, że prezentacja raportu i podstawowych faktów na pewno się niedługo odbędzie.

Antoni Macierewicz wysunął także oskarżenia pod adresem Donalda Tuska. – Doprowadził do rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera w Katyniu, a później robił wszystko, by sfałszować wyniki badań przyczyn katastrofy smoleńskiej. Był przewodniczącym specjalnego komitetu Rady Ministrów, który nadzorował badania komisji Millera. Jest odpowiedzialny za kłamstwa i fałsze, za wszystkie złe rzeczy, które ta komisja zrobiła, okłamując Polaków. Dziś jeszcze raz próbuje do tego nawiązać. Przykre jest, że ten człowiek się nie zmienił. Tusk jest odpowiedzialny za kłamstwo smoleńskie i przemysł pogardy, który został wtedy uruchomiony – powiedział Macierewicz, dodając, że były premier miał również szantażować tych, którzy badali dramat smoleński.

