Szumowski o zawieszeniu obostrzeń na święta: Mielibyśmy do 50 proc. więcej zachorowań

Łukasz Szumowski zadeklarował, że resort zdrowia stara się, by „maksymalnie dużo sprzętu ochronnego trafiało do wszystkich szpitali” . – Myślę, że te niedobory, które są na rynku w całej Europie, będziemy uzupełniali. To działanie, które musimy robić – dodał na antenie Polskiego Radia. Minister powiedział także, że w momencie, gdy rządzący dowiedzieli się o COVID-19, zaczęli szukać sprzętu w różnych rejonach świata. – Wtedy nie było produkcji z Chin, więc sytuacja była jeszcze gorsza. Mieliśmy kilkudziesięciu chorych, nie kilka tysięcy, jak we Włoszech – stwierdził.

Wkrótce kolejne obostrzenia?

Zdaniem szefa resortu żadne państwo nie dysponuje zasobami wystarczającymi na wiele miesięcy pandemii. – Zużycie sprzętu w tym czasie jest tak duże, że trzeba go uzupełniać szybko z miejsc, gdzie trwa produkcja – ocenił. Pytany o prognozy co do szczytu epidemii w Polsce przyznał, że są one zmienne, ponieważ występują „interwencje na poziomie społecznym” . – Bez nich mielibyśmy obecnie ok. 16 tys. chorych – podkreślił. Dodał zarazem, że w Polsce musiałaby nastąpić trzykrotnie większa redukcja kontaktów społecznych, by wygasić epidemię.

Minister przypomniał, że obecne obostrzenia dotyczące przemieszczania się czy kontaktów społecznych obowiązują do 11 kwietnia. – Będziemy komunikować co dalej w najbliższych dniach – zadeklarował. Zbliżają się święta, które dla wielu Polaków zazwyczaj wiązały się z podróżami i spotkaniami w szerszym gronie rodzinnym. Wszystko wskazuje jednak na to, że taka aktywność jest po prostu w obecnej sytuacji niewskazana. – Gdybyśmy zwolnili ludzi z obostrzeń na Święta, mielibyśmy nawet do 50 proc. więcej zachorowań. Wierzę, że ludzie dostrzegają sens tego, co się dzieje – stwierdził szef resortu.

Szumowski był również pytany o wybory prezydenckie, a konkretnie o ewentualny sposób ich przeprowadzenia. Minister ocenił, że „sytuacja zmieniła się, bo głosowanie korespondencyjne jest bezpieczniejsze od wyborów powszechnych, ale szczegóły są tu niezwykle istotne” . Zadeklarował również, że po świętach przekaże informacje na ten temat.

