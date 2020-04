TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną SN. Taki wniosek złożyła Komisja Europejska

Przypomnijmy, w październiku 2019 roku Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE za system dyscyplinowania sędziów, który zdaniem KE podważa niezawisłość przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz nie zapewnia koniecznych gwarancji umożliwiających ochronę przed kontrolą ze strony polityków. Zdaniem unijnych urzędników Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie ma gwarancji niezależności i bezstronności. Zauważyli oni również, że należą do niej tylko nowi sędziowie, których wybrała Krajowa Rada Sądownictwa.

Teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył, że chociaż to państwa członkowskie mają kompetencje w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości, to muszą zarazem dotrzymywać zobowiązań mających swe źródło w prawie unijnym. Państwa członkowskie muszą więc zagwarantować, że system środków dyscyplinarnych będzie respektował regułę niezawisłości sędziowskiej. „W tych okolicznościach Trybunał jest właściwy do zarządzenia środków tymczasowych zmierzających do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej w ramach systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów” – czytamy w uzasadnieniu.

