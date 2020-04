Co z maturami i pozostałymi egzaminami? Rzecznik rządu ujawnił... datę ogłoszenia decyzji

Jak przekazał Mueller w programie „Graffiti” w Polsat News, decyzja o dalszym losie matur i pozostałych egzaminów szkolnych zostanie przedstawiona w czwartek 9 kwietnia. Co więcej, usłyszeliśmy także informację o trwających pracach nad „powolnym odmrażaniem gospodarki”. Ze słów rzecznika rządu wynikało jednak, że raczej nie nastąpi to wcześnie. – Szczyt zachorowań może przypaść na maj, dlatego decyzje nt. odblokowywania gospodarki mogą zapaść pod koniec maja – przekazał.

Gość „Graffiti” wyjaśniał, że obecnie trwa sprawdzanie, „które z gałęzi gospodarki można powoli uruchomić”. Inną kwestią jest pytanie, jak to przeprowadzić oraz jakie limity nałożyć np. na hale produkcyjne czy lokale usługowe i sklepy. W trakcie programu Mueller poinformował także, że po ogłoszeniu przez WHO zmiany zaleceń w kwestii masek ochronnych, polski rząd postanowił przeprowadzić własne analizy. Zapowiedział jednocześnie, że produkcja wspomnianych masek już ruszyła, jednak „nie ma możliwości, by obyło się bez inicjatywy oddolnej”. – Te maseczki będą potrzebne, da się to robić też domowymi sposobami. Myślę, że to nie przerośnie Polaków – stwierdził.