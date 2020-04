Nie żyje dziennikarz Bohdan Gadomski. „Bardzo podejrzana sprawa”

„Z wielkim smutkiem i żalem podajemy wiadomość że, po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł wybitny redaktor Bohdan Gadomski. Wszelkie informacje związane z terminem oraz miejscem pogrzebu będą podane w późniejszym terminie” – taki wpis pojawił się na facebookowym profilu Bohdana Gadomskiego. „Super Express” podaje, że kilka godzin przed opublikowaniem tego wpisu, profil Kulturalnipl informował o poszukiwaniach dziennikarza, z którym od półtora miesiąca nie było kontaktu. Po potwierdzeniu śmierci recenzenta, wspomniany serwis usunął wpis.

Pod postem na profilu Gadomskiego rozgorzała dyskusja, a fani i przyjaciele dziennikarza wciąż nie dowierzają w to, co się stało. W ubiegłym roku Gadomski miał zawał serca, ale nie wiadomo, czy to właśnie problemy kardiologiczne doprowadziły do jego zgonu. „Przyczynę jego śmierci będzie wyjaśniała policja. Bardzo podejrzana sprawa” – napisał w jednym z komentarzy Andrzej Rodan.

Pisarz, a zarazem przyjaciel zmarłego publicysty, pożegnał go wpisem na Facebooku. „Zmarł Bohdan Gadomski jeden z najbardziej wybitnych publicystów polskich, etatowy redaktor tygodnika »Angora«, autor kilku tysięcy wywiadów z najpopularniejszymi i najbardziej znaczącymi postaciami polskiego świata kultury i sztuki, polityki” – napisał Rodan. „Odszedł wprawdzie po ciężkiej chorobie, ale ostatnie miesiące jego życia zbyt przypominają tajemnicze okoliczności śmierci Violetty Villas” – dodał.

Kim był Bohdan Gadomski?

Bohdan Gadomski ukończył łódzkie Studium Dziennikarstwa i Wiedzy o Prasie w Łodzi oraz Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie. Studiował także filologię polską oraz uczył się śpiewu klasycznego. Swoje teksty publikował w "Angorze" oraz "Expressie Ilustrowanym", a jako recenzent muzyczny pojawiał się w TVP, Polsacie, TVN-ie, oraz Superstacji. Zajmował się twórczością m.in. Viloetty Villas, Shirley Bassey czy Michaela Balla.

