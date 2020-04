Abp Stanisław Budzik wzywa księży do wspierania szpitali. „Jałmużna przynajmniej 200 złotych”

„Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym życiu i w naszej kapłańskiej posłudze” – pisze arcybiskup Stanisław Budzik w opublikowanym w poniedziałek 6 kwietnia „Zarządzeniu Metropolity Lubelskiego w kwestiach ekonomicznych w związku ze stanem epidemii”. „Proszę Was o przyjęcie zawartych w tym zarządzeniu regulacji i propozycji. Niech nasza solidarność z wiernymi i między nami pomoże nam przetrwać trudny czas, abyśmy wyszli z obecnych doświadczeń przemienieni i umocnieni” – pisze metropolita.

W liście do duchownych metropolita lubelski przedstawił wytyczne dotyczące postępowania proboszczów i innych duchownych w archidiecezji w obliczu epidemii koronawirusa. Abp Budzik zalecił m.in. ograniczenie do minimum wydatków parafii, wstrzymanie inwestycji i zachęcania wiernych do wsparcia swojej parafii przez przelew bankowy umieszczając numer konta na przykład na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Archidiecezja zwolniła też parafie z wielu zbiórek na swoje cele. Metropolita lubelski wyjaśnił też, w jaki sposób „tarcza antykryzysowa” odnosi się do duchownych.

Wezwanie do ofiary na wsparcie dla służby zdrowia

Abp Stanisław Budzik wezwał duchownych z archidiecezji lubelskiej do finansowego wsparcia służby zdrowia. „Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (biskupów, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, kapelanów, emerytów – z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy) o złożenie jałmużny postnej w wysokości przynajmniej 200 złotych na wsparcie jednego ze szpitali w naszym regionie” – wezwał hierarcha w liście. „Powiadomimy o konkretnym celu i efektach zbiórki” – zapewnił.

