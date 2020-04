Jedyne ZOO w świętokrzyskim pilnie prosi o wsparcie. „Każdy grosz jest na wagę złota”

„Leśne zacisze” w Lisowie pod Kielcami to jedyna placówka mająca status ogrodu zoologicznego znajdująca się w województwie świętokrzyskim. Zoo prowadzą Aleksandra i Paweł Zawadzcy. Przebywa w nim ponad 100 gatunków zwierząt, w tym egzotyczne takie jak lwy, antylopy, alpaki, zebry czy kangury.

Ze względu na epidemię koronawirusa zoo od 13 marca zoo jest zamknięte dla gości. Zwykle w ciągu roku ich zoo odwiedzało nawet 40 tysięcy turystów. Bez sprzedaży biletów właściciele nie będą w stanie przez dłuższy czas zapewnić zwierzętom odpowiedniej opieki.

„ Normalnie o tej porze roku rozpocząłby się sezon, ale teraz to niemożliwe. Sytuacja jest ciężka i nie będziemy tego ukrywać. Mamy na utrzymaniu 120 gatunków co daje ponad 400 zwierząt. Z początku nie chcieliśmy prosić Was o pomoc, jednak obecnie jesteśmy zmuszeni zwrócić się do Was o wsparcie ” – piszą Aleksandra i Paweł Zawadzcy na stronie zbiórki. „Liczy się każdy gest Serc – by zapewnić godziwą opiekę dla naszych zwierząt. Każdy grosz w obecnej koszmarnej sytuacji jest na wagę złota” – dodają.

Zbiórkę można wesprzeć na portalu zrzutka.pl.

Czytaj także:

Abp Stanisław Budzik wzywa księży do wspierania szpitali. „Jałmużna przynajmniej 200 złotych”