Będzie obowiązek zasłaniania twarzy. Minister Szumowski przedstawił nowe zasady

– Mamy ponad 5300 osób, które zachorowały. Wykonaliśmy ostatniej doby ponad 8 tys. testów. Ale gdyby nie te restrykcje, mielibyśmy dzisiaj 20, 30, 40 tys. chorych. Mielibyśmy sytuację taką, jak we Włoszech, w Hiszpanii. Na szczęście takiej sytuacji dzisiaj w Polsce nie ma i musimy zrobić wszystko, żeby tak nie było.

– Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności. W związku z tym od przyszłego czwartku (16 kwietnia) będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami – przekazał.

– Nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Konkretne regulacje przedstawimy po świętach – precyzował minister dopytywany przez dziennikarzy. Na Twitterze Ministerstwa Zdrowia pojawiło się z kolei wyliczenie przypadków, w których należy mieć zasłoniętą twarz. „Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy” – możemy przeczytać.

Czytaj także:

Wielkanoc w cieniu pandemii. Rząd przedłuża obostrzeniaCzytaj także:

Co z maturami i egzaminami ósmoklasistów? Premier poinformował o najnowszych decyzjach rządu