Dziś 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Przypominamy najważniejsze fakty

Przypomnijmy, Michał Dworczyk przekazał w środę szczegóły dotyczące obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rozpocznie je Jarosław Kaczyński, który o godzinie 8:41 łoży wieńce pod pomnikami śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy. W tym roku jednak, ze względu na obostrzenia z powodu pandemii, nie będzie mu asystować delegacja polityków PiS.

Szef kancelarii premiera przekazał, że o godzinie 9:00 w tych samych miejscach hołd ofiarom złoży również premier Mateusz Morawiecki. Po nim podobnie postąpią inni przedstawiciele rządu. Mają pojawiać się przed pomnikami w małych grupach, by pozostać w zgodzie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Stosowne upamiętnienie będzie miało też miejsce w budynkach ministerstw, w których zamieszczono tablice upamiętniające katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku. Nie będzie za to delegacji do Smoleńska. Jak wyjaśniał Michał Dworczyk, strona polska nie dostała odpowiedzi co do najistotniejszych kwestii, więc premier Morawiecki podjął decyzję o porzuceniu tego pomysłu. My z kolei przypominamy najważniejsze informacje dotyczące katastrofy.

Katastrofa smoleńska – lista ofiar

Na pokładzie samolotu Tu 154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku, znajdowało się 96 osób. Było wśród nich 89 członków delegacji na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i 7 osób załogi. Nikt nie przeżył katastrofy. Oto pełna lista ofiar:

Lech Kaczyński, Prezydent RP

Maria Kaczyńska, Małżonka Prezydenta RP

Ryszard Kaczorowski, były Prezydent RP na uchodźstwie

Dalej alfabetycznie:

Joanna Agacka-Indecka, przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej

Ewa Bąkowska, wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP

Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP

Anna Maria Borowska, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Tadeusz Buk, dowódca Wojsk Lądowych RP

Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz polowy Wojska Polskiego

Czesław Cywiński, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK

Leszek Deptuła, poseł na Sejm RP

Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari

Grzegorz Dolniak, poseł na Sejm RP

Katarzyna Doraczyńska, pracownik biura prasowego Kancelarii Prezydenta

Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków

Aleksander Fedorowicz, tłumacz prezydenta RP

Janina Fetlińska, senator RP

Jarosław Florczak, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Artur Francuz, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Grażyna Gęsicka, poseł na Sejm RP

Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu Warszawa

Przemysław Gosiewski, poseł na Sejm RP

Bronisław Gostomski, ksiądz, duszpasterz Rodzin Katyńskich w Londynie

Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta RP

Paweł Janeczek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Dariusz Jankowski, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Izabela Jaruga-Nowacka, poseł na Sejm RP

Józef Joniec, zakonnik, prezes Stowarzyszenia Parafiada

Sebastian Karpiniuk, poseł na Sejm RP

Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej RP

Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ

Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

Stanisław Nałęcz-Komornicki, kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari

Stanisław Jerzy Komorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Paweł Krajewski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zdzisław Król, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Andrzej Kwaśnik, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

Bronisław Kwiatkowski, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta RP

Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Barbara Mamińska, dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP

Zenona Mamontowicz-Łojek, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Stefan Melak, Prezes Komitetu Katyńskiego

Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w MKiDN

Dariusz Michałowski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Stanisław Mikke, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Aleksandra Natalli-Świat, poseł na Sejm RP

Janina Natusiewicz-Mirer, sybiraczka, dawna działaczka opozycji demokratycznej

Piotr Nosek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Piotr Nurowski, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Bronisława Orawiec-Löffler, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Jan Osiński, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Adam Pilch, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe

Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego

Agnieszka Pogródka-Węcławek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Włodzimierz Potasiński, dowódca Wojsk Specjalnych RP

Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP

Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Arkadiusz Rybicki, poseł na Sejm RP

Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Andrzej Sariusz Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich

Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego

Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP

Jacek Surówka, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP

Jolanta Szymanek-Deresz, poseł na Sejm RP

Izabela Tomaszewska, dyrektor Zespołu Protokolarnego Kancelarii Prezydenta RP

Marek Uleryk, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Anna Walentynowicz, działaczka Solidarności

Teresa Walewska-Przyjałkowska, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu

Zbigniew Wassermann, poseł na Sejm RP

Wiesław Woda, poseł na Sejm RP

Edward Wojtas, poseł na Sejm RP

Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Stanisław Zając, senator RP

Janusz Zakrzeński, aktor,członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Gabriela Zych, przedstawicielka Rodzin Katyńskich i innych organizacji

Członkowie załogi

Arkadiusz Protasiuk, kapitan



Robert Grzywna, członek załogi

Andrzej Michalak, członek załogi

Artur Ziętek, członek załogi

Barbara Maciejczyk, stewardesa

Natalia Januszko, stewardesa

Justyna Moniuszko, stewardesa

Badanie przyczyn katastrofy

Około godzinę po katastrofie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stworzył specjalną komisję ds. zbadania katastrofy, na czele której stanął Putin. Niezależnie od tego 10 kwietnia 2010 roku w związku z katastrofą samolotu wojskowego śledztwo wszczął prokurator z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Katastrofę zaczęła również badać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W Rosji śledztwo rozpoczął Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej. Postępowanie wszczęła także wspólna komisja Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Na podstawie Konwencji chicagowskiej z 1944 roku o lotnictwie cywilnym jako przedstawiciel Polski akredytowany został płk. rez. pil. Edmund Klich.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej – raport KBWLLP

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 27 czerwca 2011 roku przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi raport końcowy liczący około 300 stron, który został zaprezentowany opinii publicznej 29 lipca 2011 roku. Wynika z niego, że przyczyną katastrofy było „zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią”.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej – raport MAK

12 stycznia 2011 roku MAK upublicznił końcową wersję raportu, w którym wskazano, że bezpośrednio do katastrofy doprowadziły:

brak decyzji załogi o zmianie miejsca lądowania mimo powtarzających się informacji o złych warunkach meteorologicznych panujących na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj



zejście poniżej minimalnej wysokości nalotu (100 m) mimo braku kontaktu wzrokowego z naziemnymi punktami odniesienia;



brak reakcji i wymaganych działań na kolejne ostrzeżenia systemu TAWS;



obecność w kokpicie maszyny dowódcy Sił Powietrznych RP. Zdaniem psychologów i ekspertów lotniczych wywierało to presję psychiczną na pilotów i spowodowało podjęcie przez nich decyzji lądowania w warunkach nieuzasadnionego ryzyka

Podkomisja smoleńska

Przewodniczący sejmowej Podkomisji do spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem Antoni Macierewicz na początku kwietnia 2020 roku zapowiedział, że raport podkomisji jest już gotowy, jednak jego prezentacja musi zostać przełożona o kilka dni w związku z Wielkim Tygodniem oraz obostrzeniami, które zostały wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Polityk PiS zapewnił jednak, że prezentacja raportu i podstawowych faktów na pewno się niedługo odbędzie.

Antoni Macierewicz wysunął także oskarżenia pod adresem Donalda Tuska. – Doprowadził do rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera w Katyniu, a później robił wszystko, by sfałszować wyniki badań przyczyn katastrofy smoleńskiej. Był przewodniczącym specjalnego komitetu Rady Ministrów, który nadzorował badania komisji Millera. Jest odpowiedzialny za kłamstwa i fałsze, za wszystkie złe rzeczy, które ta komisja zrobiła, okłamując Polaków. Dziś jeszcze raz próbuje do tego nawiązać. Przykre jest, że ten człowiek się nie zmienił. Tusk jest odpowiedzialny za kłamstwo smoleńskie i przemysł pogardy, który został wtedy uruchomiony – powiedział Macierewicz, dodając, że były premier miał również szantażować tych, którzy badali dramat smoleński.

