Episkopat apeluje o pozostanie w domach w Wielkanoc. „Dajmy wyraz chrześcijańskiej miłości bliźniego”

W specjalnym komunikacie czytamy, że biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego. - Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe. Biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że od dnia ogłoszenia państwowych ograniczeń sanitarnych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zalecił, by w mszach św., liturgiach i nabożeństwach uczestniczyło do pięciu osób, nie wliczając w to w celebransów. Dodał, że dekrety w tej sprawie wydali biskupi diecezjalni. Przypomniał też, że udzielone zostały dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. - Pomimo obowiązujących rygorów księża biskupi proszą, by epidemia nie zabrała nam Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Zachęcają do łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje mszy św. i nabożeństw w środkach społecznego przekazu. To czas, w którym szczególnie modlimy się w naszych domach, jeszcze bardziej odkrywając znaczenie liturgii domowej w naszych rodzinach. W internecie możemy znaleźć wiele propozycji na duchowe przeżycie tych dni – powiedział rzecznik Episkopatu. Zaapelował również, by dostosować się do zaleceń służb sanitarnych i w czasie Wielkanocy zrezygnować z zwyczajowych odwiedzin oraz spotkań z rodzinami i znajomymi. - Pozostając w naszych domach dajemy wyraz chrześcijańskiej miłości bliźniego i troski o innych – dodał.

„Dzięki temu będziemy razem w tym trudnym czasie”

Ks. Rytel-Andrianik zachęcił też do udziału w nowych inicjatywach, które podczas Triduum Paschalnego i w czasie Wielkanocy będą prowadzone w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę, że choć nie będziemy odwiedzali się w czasie świąt, to jednak oznacza to, że nie możemy być ze sobą w kontakcie telefonicznym i za pomocą internetu. - Zapraszam do wzięcia udziału w nowej inicjatywie jaką jest tworzenie wielkiego +wirtualnego stołu wielkanocnego+. W Wielką Niedzielę i Wielkanocny Poniedziałek wysyłajmy naszym bliskim i znajomym zdjęcia i filmiki z naszego świętowania w domach i publikujmy je w mediach społecznościowych z hasztagiem #Wielkanoc. Materiały możemy wykonać np. smartfonem. Dzięki temu będziemy razem w tym trudnym czasie i pomimo izolacji stworzymy wspólnotę" – wskazał.

Rzecznik episkopatu poinformował też, że wielkanocne inicjatywy będą prowadzone w mediach społecznościowych także w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. "W dniu, w którym wspominamy oraz rozważamy mękę i śmierć za nas Jezusa Chrystusa, zamieszczajmy zdjęcia krzyży, które mamy w domach z hasztagiem #Krzyz i cytatami z Pisma Świętego. Ustawmy krzyż w centralnym miejscu naszego domu, tak by w Wielki Piątek był szczególnie widoczny. Podczas modlitwy i adoracji przy krzyżu możemy zapalić świecę – powiedział.

Zaprosił, aby Wielką Sobotę publikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #Swieconka zdjęć tradycyjnych koszyczków, m.in. z pisankami, które przygotujemy na Wielkanoc. - W tym roku wyjątkowo, ze względu na rygory sanitarne, obrzęd poświęcenia pokarmów w kościołach zostanie zastąpiony ich błogosławieństwem w Wielką Niedzielę, którego na początku uroczystego śniadania wielkanocnego dokona ojciec rodziny lub inna osoba. Formułę błogosławieństwa pokarmów można znaleźć m.in. w intrenecie – dodał ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że w czasie Triduum Paschalnego i Wielkanocy można włączać się w transmisje ogólnopolskie nabożeństw. Będą też transmisje z Watykanu, m.in. Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek o godz. 21.00 z papieżem Franciszkiem oraz w Wielkanoc w południe modlitwy Regina Coeli i błogosławieństwa +Urbi et Orbi+, którego całemu światu udzieli Ojciec Święty. W Wielką Sobotę o godz. 20.00 telewizyjne orędzie wielkanocne wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Szumowski: Nadal pięć osób w kościele

W czwartek 9 kwietnia rząd poinformował o przedłużeniu restrykcji. Pytany przez dziennikarzy, minister Łukasz Szumowski przekazał, że podczas Wielkanocy i w kolejnych dniach w nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć pięć osób, nie licząc osób sprawujących te obrzędy oraz np. obsługi przy pogrzebach. Taka informacja pojawiła się także na grafikach udostępnionych przez Kancelarię Premiera. Informują one, że do 19 kwietnia w wydarzeniach religijnych będzie mogło brać udział maksymalnie pięć osób. „Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!” - podkreślono.

