Telewizja Trwam i Radio Maryja sugerują rządowi udzielenie pomocy katolickim mediom

„Pandemia koronawirusa coraz bardziej daje się we znaki całej gospodarce krajowej. Nie omija także mediów, zwłaszcza katolickich. Wydawcy apelują do słuchaczy, widzów i czytelników o wsparcie. Apelują również do rządu, by przyjrzał się także tej branży” – czytamy w tekście „Pośpiesz na ratunek katolickim mediom” opublikowanym na stronie internetowej Radia Maryja.

Artykuł to transkrypcja materiału wyemitowanego wcześniej na antenie Telewizji Trwam. Przypomniano w nim apel ojca Tadeusza Rydzyka, który wezwał słuchach do pomocy swoim mediom. Oprócz tego zasugerowano w nim pomóc branży medialnej, w szczególności mediom katolickim. W materiale wymieniono media związane z ojcem Rydzykiem: Radio Maryja, Tv Trwam, „Nasz Dziennik” oraz miesięcznik „W Naszej Rodzinie”. Jedynym wymienionym medium niezależnym od toruńskiego redemptorysty jest wydawany przez Kurię Metropolitarną w Częstochowie tygodnik „Niedziela”.

„Wydawcy kierują do rządu postulaty wsparcia dla sektora prasowego. Chodzi m.in. o zwolnienie z opłacania składek ZUS przez kilka miesięcy. Eksperci zwracają uwagę na misyjny charakter wielu katolickich mediów, które nie są wpierane przez potężne koncerny zagraniczne” – słyszymy w materiale. „Część państw wprowadziło programy wsparcia dla mediów. W Niemczech prasa może liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu” – mówi cytowana w nim medioznawca prof. Hanna Karp.

„Czy rząd przyjrzy się sytuacji mediów katolickich i uwzględni pomoc w tym sektorze? Warto przypomnieć, że media te docierają do kilku milionów Polaków i są dla nich potrzebnym, krzepiącym, ale i informującym głosem” – dodano na zakończenie materiału.

O. Rydzyk prosi o wsparcie na „skromne życie od pierwszego do pierwszego”

Kilkanaście dni wcześniej w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, ojciec Tadeusz Rydzyk zwrócił się do Polaków z prośbą o finansowe wspieranie Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz „Naszego Dziennika”. Zaapelował także o modlitwę. „Kochana Rodzino Radia Maryja, w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo trudno zwrócić mi się do Państwa – słuchaczy i widzów Telewizji Trwam, ale czynię to w trosce o istnienie naszych mediów. Prosimy, abyście nie odkładali na potem przekazywania pomocy materialnej na funkcjonowanie i istnienie jakże ważnych dla Polski i Polaków, w Ojczyźnie i poza jej granicami, Radia Maryja i Telewizji Trwam” – czytamy w apelu ojca Tadeusza Rydzyka, który został w całości opublikowany na stronie Radia Maryja.

Duchowny zaznaczył, że przed pandemią koronawirusa ofiary składane na te media „przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu starczały skromnie od pierwszego do pierwszego”.

