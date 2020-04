Warszawa. 21 przypadków koronawirusa w ośrodku Caritas

Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie obejmuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum stacjonarne, które zajmują się osobami ciężko lub przewlekle chorymi oraz chorymi terminalnie.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Caritas Archidiecezji Warszawskiej, pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono w poniedziałek na jednym z czterech oddziałów Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego. Była to pielęgniarka pracująca równolegle w innym podmiocie leczniczym. Obecnie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 21 osób. Wśród nich są cztery osoby z personelu, które – jak podkreślono – natychmiast zostały odsunięte od pracy. Dwóch chorych wymagało przewiezienia do szpitala. Placówka podkreśliła, że na razie nie stwierdzono żadnych zakażeń na pozostałych trzech oddziałach oraz w hospicjum.

Potrzebne wsparcie

Na stronie Caritas poinformowano, że ośrodek w trybie pilnym potrzebuje „wsparcia w skutecznym pozyskaniu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej” , a przede wszystkim „osób chętnych do pracy lub wsparcia w charakterze wolontariatu w opiece nad chorymi na zakażonym Oddziale do czasu dalszych decyzji podjętych przez Sanepid względem tych chorych” . „Powyższe ma na celu odciążenie aktualnego składu personalnego pracującego na zakażonym Oddziale” – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że od momentu wykrycia pierwszego przypadku zakażenia na oddziale całodobowo i nieprzerwanie pracę sprawują te same osoby: jeden lekarz, dwie pielęgniarki oraz czterech opiekunów medycznych.

Podejrzenie koronawirusa w Dobroszycach

W czwartek wrocławska Caritas poinformowała z kolei o podejrzeniu zakażenia koronawirusem w Domu Opieki w Dobroszycach. Wszyscy podopieczni oraz część personelu objęta została kwarantanną do czasu uzyskania wyników badań. Powodem było potwierdzenie zakażenia u osoby, która była podopiecznym placówki. Chory mężczyzna nie przebywał jednak w ośrodku, a w szpitalu w pobliskiej Oleśnicy i to właśnie tam w czasie badań wykryto obecność wirusa.

Sonia Otfinowska

