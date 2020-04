PiS zyskuje w czasie epidemii, KO traci. Najnowszy sondaż

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę najwięcej, bo 43,96 proc. respondentów, oddałoby swój głos na PiS. Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje, że 22,44 proc. respondentów wskazało z kolei na Koalicję Obywatelską. Trzecie miejsce z wynikiem 15,66 proc. zajęła Lewica. Mniejszą popularnością cieszy się za to PSL-Koalicja Polska, która może liczyć na 8,73 proc. głosów. Ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, na którą wskazało 7,71 proc. osób biorących udział w badaniu.

Porównanie najnowszego sondażu z marcowym badaniem wskazuje, że PiS zyskał nieco w poparciu, a Koalicja Obywatelska straciła. – Mamy do czynienia z naturalnym mechanizmem identyfikowania się z władzą w sytuacji zagrożenia. Władza wzbudza nadzieję na opanowanie kryzysu i stąd wiara, że podejmowane przez nią działania są słuszne – wyjaśniła w rozmowie z „SE” prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki sondażu z marca

Poprzednie badanie zostało zrealizowane w dniach 17-18 marca przez Instytut Badań Pollster, a 1077 dorosłych Polaków zapytano o to, na którą z partii oddaliby swój głos. Najwięcej, bo 41,89 proc. ankietowanych wskazało na PiS, co stanowi niemal taki sam wynik jak w lutym – wtedy na partią rządzącą wskazywało 41,4 proc. respondentów. Drugie miejsce w marcowym sondażu dla „Super Expressu” zajęła Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby głosować 23,81 proc. osób biorących udział w badaniu. To o około 1,2 punktu procentowego mniej, niż miesiąc temu. Trzecie miejsce z wynikiem 15,37 proc. zajęła Lewica, a czwarte PSL, na który zagłosowałoby 10,23 proc. ankietowanych. Kolejna lokata przypadła w udziale Konfederacji, która cieszyła się poparciem rzędu 8,18 proc.

