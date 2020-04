Policja sprawdzała osoby na kwarantannie. Posypały się grzywny

Rzecznik KGP relacjonował, że minionej doby w ok. 40 przypadkach do funkcjonariuszy zwrócono się o pomoc w zrobieniu zakupów, wyniesieniu śmieci lub w innych tego typu czynnościach. Policjanci skontrolowali też prawie 70 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. – Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż bardzo rzadko, wręcz sporadycznie, ujawniane są uchybienia – zaznaczył rzecznik.

Około 25 tys. policjantów w akcji

– Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, mając na celu egzekwowanie obecnie obowiązujących ograniczeń, aby nie obciążać systemu opieki zdrowotnej, aż ok. 25 tys. funkcjonariuszy – policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej. Tym służbom dziękujemy za wsparcie – podkreślił insp. Ciarka.

Zapewnił, że celem policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. – Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń – dodał. – Wiele razy Polacy udowodniali, że potrafią być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, czy może zarażać inne osoby – podkreślił rzecznik KGP.

Insp. Ciarka wyjaśnił, że policjanci nie chcą mieć powodów do karania, ale – jak wskazał – „nieodpowiedzialne osoby, które często z premedytacją ignorują przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami” . Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialność. – Zostańmy w domu dla naszego wspólnego dobra – dodał rzecznik KGP.

autorzy: Agnieszka Ziemska, Bartłomiej Figaj

