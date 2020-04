Premier złożył życzenia i zaapelował do Polaków. „Zostańmy w domach na święta”

– Przed nami trudna Wielkanoc.Wierzę jednak, że okaże się ona wielkim świętem nadziei i nowego życia – powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu udostępnionym przez Kancelarię Premiera. Dodał, że „tego właśnie życzy nam wszystkim”. – Niech ta nadzieja nas zjednoczy. Niech nas pokrzepi i niech doda nam sił, abyśmy potrafili sobie radzić z wyzwaniami, jakie będą nas czekać w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach – powiedział szef rządu.

Premier wystosował również prośbę do wszystkich Polaków. – Zostańmy w domach na święta. Skorzystajmy z możliwości udziału w mszach i nabożeństwach za pomocą radia, telewizji, czy internetu – zaapelował. Zdaniem Mateusza Morawieckiego tylko dzięki takim działaniom „możemy sprawić, że za rok wszyscy będziemy mogli się spotkać cali i zdrowi” .

Przypomnijmy, o tym, by nie wyjeżdżać na święta, Mateusz Morawiecki mówił już kilka dni temu na konferencji prasowej. – Mamy gorącą prośbę, żeby nie spotykać się w gronie rodzinnym, jak to zawsze bywało – powiedział premier. – To ważne, bo według ekspertów moglibyśmy doprowadzić do wzrostu zachorowań o ponad 50 tys. więcej niż ten wzrost rzeczywisty będziemy mieli – przypominał.

