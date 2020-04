Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zmienia sposób raportowania na czas świąt

„W Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek przekażemy Państwu dane o nowych zachorowaniach jeden raz na dobę o godz. 17" – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał także, że od wtorku 14 kwietnia raporty będą ponowie przekazywane dwa razy na dobę.

W sobotę 11 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało łącznie o 401 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie liczba zakażonych w kraju wynosi 6356, w tym 208 pacjentów zmarło.

Kilka dni temu The Institute for Health Metrics and Evaluation przedstawił prognozę dla Polski w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Szczyt epidemii, mierzony największą liczbą ofiar śmiertelnych, ma przypaść na 24 kwietnia.

