Tegoroczna Wielkanoc jest zupełnie inna. Nadal są jednak MEMY

Święta wielkanocne oprócz swojego religijnego wymiaru kojarzą nam się również z nieco bardziej przyziemnymi aspektami. Mimo tego, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, zawsze wypada ono na wiosnę, co sprawia, że w wielu domach jest to czas wielkich świątecznych porządków. Zarówno Wielkanoc, jak i Boże Narodzenie to również czas, gdy większość z nas zapomina o dietach i pozwala sobie na małe łakomstwo. Święta kojarzą nam się również ze spotkaniami przy stole w rodzinnym gronie.

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa, aby nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu liczby zakażonych i nie zarazić naszych bliskich, będziemy świętować wyłącznie w gronie domowników. – Postarajmy się, żeby te święta były świętami życia. Te święta spędzimy w gronie najbliższych, w gronie tych z którymi mieszkamy, żeby nikogo nie zarazić. Nie odwiedzajmy się, nie kontaktujmy się, zadzwońmy do ludzi samotnych. Nie dajmy się temu wirusowi – mówił Łukasz Szumowski. – W związku z epidemią koronawirusa rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta Wielkanocne zrezygnować z podróży i pozostać w domach – przekonywał także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Świąteczne zwyczaje zainspirowały internautów to przygotowania okolicznościowych memów. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najlepsze.

