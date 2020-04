Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane dotyczące testów i osób objętych nadzorem

Spośród 138 007 próbek wynik pozytywny dało 6 674. To obecnie łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszym kraju. W jej skład wchodzą 232 przypadki, w których zakażenie kończyło się śmiercią pacjenta. Ministerstwo Zdrowia podaje też liczbę próbek, które wykazały wynik negatywny. To aż 131 333 testy. Jak dowiadujemy się z infografiki resortu, w ciągu ostatniej dobry doszło do 318 nowych zakażeń.

W ostatnim dniu epidemii wyzdrowiało 439 osób. 2 481 wciąż pozostaje hospitalizowanych, a kolejne tysiące obserwowane są poza szpitalem. Mowa o 162 974 osobach objętych kwarantanną oraz 30 982 osobach pozostających pod nadzorem epidemiologicznym.

Kwarantanna jest przeznaczona dla osób, które mają podejrzenie danej infekcji wynikające z dużego ryzyka zakażenia. Jeśli zostałeś poproszony o „pozostanie w domu i monitorowanie objawów”, jest to kwarantanna.

Izolacja tyczy się osób cierpiących na daną chorobę. Jeśli masz powody, by sądzić, że masz COVID-19 (kaszel, gorączkę) lub stwierdzono u ciebie zakażenie drogą testów medycznych, musisz odizolować się od ludzi. Izolacja może przebiegać w domu lub w szpitalu, zależnie od stanu twojego zdrowia.

Kwarantanna może przekształcić się w izolację, jeśli w tym czasie rozwinie się choroba.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce. Niedzielny bilans mówi o 24 nowych ofiarach śmiertelnych