260 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyją kolejne osoby

„Mamy 260 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem” – podało o godzinie 17 na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Poinformowano także o śmierci kolejnych 13 osób.

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw:

wielkopolskiego (86),

śląskiego (33),

mazowieckiego (24),

łódzkiego (22),

opolskiego (20),

podlaskiego (16),

małopolskiego (14),

dolnośląskiego (12),

zachodniopomorskiego (10),

kujawsko-pomorskiego (9),

lubelskiego (6),

podkarpackiego (4),

pomorskiego (4).

To spadek liczby nowych przypadków w porównaniu do 318 z niedzieli i poprzednich dni, gdy bilans za cały dzień zbliżał się do granicy 400 osób bądź ją przekraczał. Zmniejszyła się jednak także liczba wykonywanych testów. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 5,6 tys. testów na koronawirus. To mniej niż choćby w ciągu poprzedniej doby – w niedzielę MZ informowało o 8,4 tys. testów, a w sobotę – o 11,2 tys. badań.

13 nowych ofiar śmiertelnych

Równocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 13 ofiarach śmiertelnych COVID-19 w Polsce. To Z przykrością informujemy o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 78-letni mężczyzna i 76-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 89-letnia kobieta, 79-letnia kobieta, 76-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna, 98-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 76-letni mężczyzna, 72-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 97-letnia kobieta ze szpitala w Jeleniej Górze, 84-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 62-letnia kobieta hospitalizowana w Krakowie. Większość osób miała choroby współistniejące.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 6934 osób, z czego 245 osób zmarło. W ciągu doby wykonano ponad 5,6 tys. testów na SARS-CoV-2. Z raportu dobowego MZ wynika, że 487 osób w Polsce wyzdrowiało.

Najwięcej chorych na Mazowszu i Dolnym Śląsku

Wcześniej w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny przekazał dane dotyczące zapadalności na koronawirusa w Polsce. Wykres przedstawia zapadalność na COVID-19 na 100 tysięcy ludności w Polsce. Najwyższe wskaźniki odnotowywane są w województwie mazowieckim – 30,07. Na drugim miejscu jest województwo dolnośląskie – 24,0, a na trzecim łódzkie 21,5.

Czytaj także:

Zapadalność na COVID-19 na 100 tys. ludności w Polsce. GIS pokazał liczby