Chleb nie dla pracowników medycznych? Piekarnia przeprasza za nieprzemyślaną prośbę

Sprawę piekarni opisała poznańska „Wyborcza”. Na szybie zakładu Pracownia GODny wywieszono kartkę z wyjątkowo nieprzemyślaną treścią. „Z wiadomego względu wchodzimy po zakupy pojedynczo. Osoby podróżujące za granicę w ciągu ostatnich trzech miesięcy, personel medyczny i osoby zainfekowane, prosimy o powstrzymanie się od zakupów. Prosimy o zakładanie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych. Nie rozmawiamy” – można było przeczytać na ogłoszeniu.

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier nie krył swojego oburzenia prośbą piekarni. – Złożymy zawiadomienie do organów ścigania, bo czujemy się, jako personel medyczny, dyskryminowani. Tak być nie może – mówił w rozmowie z Onetem. – Nie po to mieszkańcy Poznania i Polski wychodzą na balkony, biją nam brawo i dziękują za to, że nie możemy sobie pozwolić na odpoczynek. Walka z koronawirusem to nie jest nasza prywatna wojna. Walczymy dla całej Polski, dla wszystkich pacjentów. Nie możemy być w ten sposób traktowani – podkreślał.

Po nagłośnieniu sprawy piekarnia GODny wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za treść swojej prośby. „Gorąco Przepraszamy. Kartka znika. Od czwartku do końca tygodnia personel medyczny otrzymuje chleb za darmo” – przekazali w nowym komunikacie. Jednocześnie jednak właścicielka piekarni skrytykowała dziennikarza, który opisał jej prośbę. Podkreśliła, że i tak obsługiwani są wszyscy klienci. „Jedynie prosimy o zachowanie większej ostrożności. Jeśli bowiem można ograniczyć rozprzestrzeniania się zarazy, to chyba zdroworozsądkowo należy to uczynić” – pisała.

