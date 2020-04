Kraków zaciemnia ulice. Będzie jak podczas wojny?

Jak czytamy na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa: „W związku z mniejszym ruchem ulicznym, podjęliśmy decyzję, że ulice w mieście nie będą oświetlone przez cztery godziny – w godz. 24:00 – 4:00”.

Ulice będą nieoświetlone „od dzisiejszej nocy (14 kwietnia) do odwołania. W tym czasie [24:00 – 4:00] wyłączona będzie również iluminacja miejska. Wyłączenie latarni przyniesie miastu oszczędności w wysokości ok. 20 tys. zł/dzień. Cześć latarni zostanie wyłączona zdalnie, pozostałe ręcznie – co potrwa kilka dni”.

Krakowscy urzędnicy wyjaśniają chęć wyłączenia latarni mniejszym ruchem podczas epidemii koronawirusa i ograniczeń w ruchu. Wspomniana kwota nie wydaje się wysoka, ale wg miasta jest istotna.

Wielu komentujących posunięcie władz miasta jest zaskoczonych i uważa, że ruch przyniesie więcej kłopotów niż finansowego pożytku. Podczas „zaciemnienia” znacznie wzrośnie liczba przestępstw – nie napadów, bo faktycznie ulice są puste – ale kradzieży z włamaniem, jak twierdzą sceptycy.

