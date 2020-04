Środa z deszczem na północnym wschodzie. Od czwartku poprawa pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, 12 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, północno-zachodni i zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz., na Wybrzeżu do 80 km/godz., a w górach do 100 km/godz.

Czwartek będzie pogodny w większości kraju. Jedynie na północnym-wschodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 11 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, 17 st. C w centrum kraju do 20 st. C na południu.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków dla części regionów w kraju. Alerty będą obowiązywały do godziny 8 nad ranem w środę, a opublikowano je dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przymrozków mogą spodziewać się również mieszkańcy południowych regionów Dolnego Śląska. Z kolei na terenie północnych powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

