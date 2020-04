Wybuch epidemii koronawirusa w DPS-ie. Około 80 osób jest zakażonych, podjęto decyzję o ewakuacji

W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy od kilkunastu dni trwa walka z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. W minioną niedzielę burmistrz Janusz Reszelewski przekazał, że na terenie placówki zdiagnozowano kolejnych 23 zakażonych – 15 podopiecznych DPS i osiem osób z personelu. Jak podaje Polsat News, obecnie liczba chorych wzrosła do 78. O pierwszych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy poinformowano w niedzielę 5 kwietnia.

„Brakuje ludzi do pomocy”

Jak informuje Polsat News, w środę do pomocy w DPS-ie zgłosiło się czterech wolontariuszy: dwóch żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej, jeden mieszkaniec miasta i polityk PiS Robert Telus. – Brakuje ludzi do pomocy. Ludzi, którzy towarzyszyć będą starszym osobom w takim codziennym życiu. Chodzi o to, aby pomóc. I to dotyczy zarówno umycia się, jak i spędzenia chwili z pensjonariuszem na przykład na rozmowie – powiedział polityk.

