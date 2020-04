Jaka powinna być maseczka ochronna, jak bezpiecznie ją zdjąć? Podpowiedzi od MZ na grafikach

Pod koniec ubiegłego tygodnia na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach podejmowanych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. O obowiązku zakrywania nosa i ust poinformował z kolei minister zdrowia. – Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności. W związku z tym od czwartku 16 kwietnia będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami – powiedział Łukasz Szumowski. – Nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Konkretne regulacje przedstawimy po świętach – precyzował minister.

Maseczka – jaka powinna być?

W mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia na bieżąco publikuje informacje dotyczące nowych obostrzeń wprowadzanych w walce z koronawirusem. W związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa resort opublikował kilka przydatnych grafik. Ministerstwo poinformowało np. jaka powinna być maseczka, opublikowało także instrukcję, jak bezpiecznie zdjąć maseczkę jednorazową, a także, w jaki sposób obchodzić się z tymi środkami ochrony osobistej, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

