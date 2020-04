Projekt zmiany konstytucji trafił do Sejmu. Dotyczy kadencji prezydenta

Do Sejmu trafił projekt zmiany konstytucji, który zakłada wydłużenie jednorazowo kadencji prezydenta do siedmiu lat. Podpisali się pod nim posłowie PiS i Porozumienia. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.