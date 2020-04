Nago wspiął się na komin i arogancko potraktował funkcjonariusza. Nietypowa interwencja

W środę 15 kwietnia około godz. 14:00, libiąska policja została powiadomiona o nagim mężczyźnie, który na ul. Jazdówka w Libiążu „wyszedł na 15-metrowy komin”. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia przy kominie zastali nie jednego, a dwóch nietrzeźwych mężczyzn, a wokół nich mnóstwo porozrzucanych pustych butelek po alkoholu.

29-latek z Libiąża, którego nie wzruszała obecność patrolu policji, leżał nago na ziemi przyznając, że faktycznie wyszedł na komin, „ale nie miał zamiaru z niego skakać”. Co więcej, wobec funkcjonariuszy przeprowadzających interwencję zachowywał się w arogancki sposób. Dwaj mężczyźni zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 29-latek miał 2,5 promila, 49-latek – 2,9 promila. Wczorajszą noc spędzili w pomieszczeniach dla zatrzymanych w chrzanowskiej komendzie.

Spotkają ich poważne konsekwencje?

Jak informuje policja, oprócz tego, że mężczyźni dopuścili się złamania obowiązujących obostrzeń i wyszli z domów w celu wspólnego spożywania alkoholu, za co mogą zostać ukarani w drodze decyzji administracyjnej przez służby sanitarne karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 30000 zł, to dodatkowo młodszy z mężczyzn dzisiaj usłyszy zarzut znieważenia funkcjonariusza, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.

