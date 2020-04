Do kiedy trzeba nosić maseczki? Łukasz Szumowski nie ma złudzeń

– Zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, dezynfekowanie powierzchni i rąk, zachowywanie dystansu, ochrona osób starszych i wszędzie gdzie to możliwe praca zdalna – to nowe zasady, z którymi musimy nauczyć się żyć – zapowiedział Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej, w której udział wziął również Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, kiedy zostanie zniesiony nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. – Jak będzie szczepionka – odpowiedział szef resortu.

Łukasz Szumowski mówił również o konieczności wprowadzenia reguł „możliwie bezpiecznego funkcjonowania” . – Używajmy z dużym rozsądkiem rozluźnienia zasad, które następują – zaapelował. – Przez najbliższy czas musimy nauczyć się żyć z podstawowymi zasadami epidemii. Ten plan nie ma konkretnych dat. Nasi sąsiedzi podawali różne daty. My ich świadomie nie podajemy, bo jest to zależne od liczby zachorowań – stwierdził minister zdrowia.

Co mówił premier?

Mateusz Morawiecki mówił o konieczności podejmowania „małych kroków do przodu” w ramach budowania nowej rzeczywistości gospodarczej. Wspomniał m.in. o „zasadzie trzech i” polegającej na izolacji, identyfikacji oraz informatyzacji. Izolacja polega m.in. noszeniu maseczek i zachowywaniu dystansu, identyfikacja na określaniu miejsca pobytu osób zakażonych oraz potencjalnych kontaktów z innymi, a informatyzacja na wprowadzaniu pracy zdalnej tam, gdzie to możliwe.

Premier zapowiedział także ponowne otwarcie lasów i parków od 20 kwietnia. – Nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji – zastrzegł Mateusz Morawiecki dodając, że chodzi przede wszystkim o poprawę zdrowia psychicznego. Kancelaria Premiera doprecyzowała w mediach społecznościowych, że dozwolony będzie jedynie wstęp do lasów i parków. Korzystanie z placów zabaw wciąż będzie zabronione.

Szef rządu mówił podczas konferencji prasowej, że podczas walki z koronawirusem „musimy krok po kroku odzyskiwać teren” . – Pokazujemy dziś drogę, która oznacza nadzieję, ale musimy utrzymywać społeczną dyscyplinę – dodał. – Znajdujemy się w nowej rzeczywistości i musimy nauczyć się w niej żyć. Za nami trudny czas wyrzeczeń, ale przed nami walka z koronawirusem – podkreślał. Premier wyraził z kolei przekonanie, że „mamy odpowiednie narzędzia, by poradzić sobie” z COVID-19.

Restrykcje dot. handlu

– Chcemy nieco zliberalizować zasady – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji. – W taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów kw. była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów kw. – jedna osoba na 15 m2 – precyzował premier Mateusz Morawiecki. – Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia – dodał premier, mówiąc o obowiązkowych pomiarach temperatury.

Czytaj także:

Prezydent powołał Murdzka na stanowisko ministra. To on zastąpił Gowina