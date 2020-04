Sejm za „tarczą 2.0”. Przyjęto część poprawek Senatu, odrzucono testy dla wszystkich medyków

Senat zaproponował łącznie 95 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej 2.0). Henryk Kowalczyk, szef sejmowej komisji finansów informował, że komisja zarekomendowała przyjęcie 45 z nich. Poprawki legislacyjne stanowiło 18 zmian, z kolei 27 było merytorycznych. Prowadzący obrady Ryszard Terlecki zaproponował, aby głosować blokowo poprawki Senatu, których przyjęcie rekomendowała komisja. Takie rozwiązanie poparło 230 posłów, a 222 było przeciw. Ostatecznie prawie wszyscy posłowie poparli zarekomendowane wcześniej przez komisję finansów poprawki (451 głosów za, przy dwóch przeciw i jednym wstrzymującym).

Co zakładają przyjęte poprawki?

Sejm opowiedział się za zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu, a także za wprowadzeniem przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej. Poparto także poprawki, które będą znosić będą opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki i pozwolą objąć pomocą, wsparciem z tarczy antykryzysowej przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Zezwolono także na wydłużenie kadencji związków sportowych do nie dłużej niż 30 września 2021 r. jeśli upływać ona będzie do 30 czerwca 2020 roku.

Bez testów dla medyków



Sejm odrzucił część poprawek przyjętych przez Senat – m.in. zmianę zakładającą przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa u wszystkich pracowników ochrony zdrowia. – Odrzucono coś symbolicznego: testy dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Odrzucono głosami PiS-u i to był prawdziwy test na to, czy ktoś chce walczyć z koronawirusem, chce odmrozić polską gospodarkę, chce dbać o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii, czy też uprawia politykę picu i atrapy. Widocznie pan prezes, jego koledzy i koleżanki chcieli iść spać albo może wstyd im było, że co innego mówi premier, składając obietnice, a co innego oni robią w głosowaniach – powiedział po głosowaniu Borys Budka.

