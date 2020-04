Koronawirus w Małopolsce. 3-miesięczne dziecko z pozytywnym wynikiem testu

Najnowsze dane z piątku 17 kwietnia mówią o 10 kolejnych nowych zakażeniach w Małopolsce. Razem z wcześniejszymi przypadkami daje nam to liczbę już 585 zakażonych. Najwięcej z nich przebywa w Krakowie, to 168 osób poddanych hospitalizacji lub domowej izolacji. Wśród nowych przypadków 6 dotyczy kobiet, a 4 mężczyzn. Najmłodszy z pacjentów ma 3 miesiące, najstarszy 75 lat. To mieszkańcy Krakowa (2 osoby), powiatu brzeskiego (4 osoby), wielickiego (1 osoba), bocheńskiego (1 osoba), myślenickiego (1 osoba) i oświęcimskiego (1 osoba).

Krakowska redakcja serwisu naszemiasto.pl donosi też o wyzdrowieniu jednej kobiety z powiatu wielickiego, która leczona była w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przypomniano też najtragiczniejszą ze statystyk – w województwie małopolskim na COVID-19 zmarło już do tej pory 15 osób.

W związku z pandemią Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie uruchomił numer telefonu dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego. Całodobowa i nieodpłatna usługa pomagać ma zwłaszcza osobom chorym, samotnym i w podeszłym wieku. Jak precyzuje Urząd Miasta Krakowa, telefon jest przeznaczony „dla wszystkich, którzy źle znoszą odosobnienie, są zestresowani i cierpią na stany depresyjno-lękowe wywołane sytuacją zagrożenia epidemiologicznego”. Przez całą dobę dzwonić można pod numer 12 421 92 82, a w godzinach od 8.00 do 20.00 numer 502 273 430.

