Czy w kościele trzeba zasłaniać usta i nos? Przepisy są jasne

W czwartek 16 kwietnia w życie wszedł przepis, na mocy którego w miejscach publicznych należy zasłaniać usta i nos. Ta regulacja dotyczy także miejsc kultu religijnego co oznacza, że będąc w kościele podczas mszy czy nabożeństwa również powinniśmy mieć nałożoną maseczkę lub inną osłonę twarzy. Jak czytamy na stronie rządowej, ten punkt rozporządzenia nie dotyczy jednak księży odprawiających mszę lub prowadzących nabożeństwo.

Ile osób w kościołach?

Przypomnijmy, podczas czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował, że od poniedziałku 20 kwietnia limit osób w miejscach kultu religijnego to 1 osoba na 15 mkw. Do 19 kwietnia włącznie wciąż obowiązują jednak wcześniej wprowadzone przez rząd regulacje, zgodnie z którymi w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Apel abp Gądeckiego

O zmianę regulacji w zakresie liczby osób mogących brać udział w wydarzeniach o charakterze religijnym w liście do premiera apelował przewodniczący KEP. Arcybiskup Gądecki zwrócił uwagę na „potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów”. „Ponadto restrykcje nie powinny obejmować osób znajdujących się poza budynkiem sakralnym, do których stosują się ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości” – zaznaczył abp Gądecki.

Czytaj także:

Papież Franciszek: Wirtualny Kościół to nie Kościół