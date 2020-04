NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z soboty 18 kwietnia

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

09:53 W Brazylii zdymisjonowano ministra zdrowia Luiza Henrique Mandettę. Prezydent Jair Bolsonaro nie zgadzał się z jego polityką restrykcji w celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 09:27 Sobotni raport Ministerstwa Zdrowia mówi o ponad 1128 osobach na kwarantannie. 2,7 tys. w szpitalach 09:15 MSZ: Z programu #LOTdoDomu skorzystało ok. 55 tysięcy Polaków i 2 tys. obywateli innych państw. Jeszcze ok. 650 obywateli polskich w różnych częściach świata zgłasza chęć powrotu do kraju. 09:02 Ekspert WHO nie ma optymistycznych informacji.



Włoski ekspert WHO: Druga fala epidemii na jesieni jest pewna 08:43 Szef MSZ, Jacek Czaputowicz: W ramach programu "Cargo dla Polski" przyleciało ponad 40 transportów z Chin, ale także z Korei Południowej i Turcji. Planowanych jest jeszcze 20 transportów. 08:43 Czaputowicz: W sumie do tej pory polskie instytucje rządowe sprowadziły lub zamówiły i w najbliższym czasie sprowadzą ponad 58 mln sztuk masek z filtrami, ponad 2 mln sztuk gogli, okularów lub przyłbic, prawie 30 mln sztuk rękawiczek, ponad 2 mln sztuk kombinezonów, prawie 40 mln sztuk maseczek, blisko 12 mln sztuk okryć na buty, 570 sztuk respiratorów oraz 350 sztuk kardiomonitorów. 08:15 FBI odnotowało wzrost przemocy wobec osób pochodzenia chińskiego. Zjawisko pojawiło się jednocześnie z pandemią koronawirusa. 07:57 Walter Ricciardi, włoski przedstawiciel w WHO, jesienną falę zachorowań uznaje za pewną. Ostrzega inne kraje. 07:52 407 nowych zakażeń w Indonezji. To drugi najbardziej dotknięty pandemią kraj w południowo-wschodniej części Azji. 07:33 Oczy świata z niepokojem spoglądają na ten kontynent.



WHO: Afryka wciąż może powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 07:16 W Nigerii na koronawirusa zmarł 70-letni szef gabinetu prezydenta Abba Kyari. 06:55 Hołownia: Słuchając Szumowskiego, słyszałem nie lekarza, tylko polityka 06:40 Pandemia przyspiesza w Meksyku. W piątek 17 kwietnia stwierdzono tam 60 nowych ofiar śmiertelnych. 06:22 Dzień zaczynamy od pozytywnej informacji z Belgii.



W Belgii jeden zakażony infekuje mniej niż jedną kolejną osobę. „To bardzo ważne”