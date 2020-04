Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem. „Polska wysyła wojskową misję medyczną do Chicago”

Krzysztof Szczerski przekazał, że rozmowa trwała pół godziny i odbyła się z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Jeśli chodzi o kwestię współpracy polsko-amerykańskiej w dobie epidemii, to dotyczyła ona współpracy instytutów badawczych polskich i amerykańskich ws. badań nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. Tutaj jest deklaracja otwartości ze strony amerykańskiej – powiedział szef prezydenckiego gabinetu. Dodał, że strona amerykańska jest otwarta w kwestii współpracy dotyczącej sprowadzenia do Polski szybkich testów na koronawirusa.

Polska misja poleci do USA

Z wypowiedzi Szczerskiego wynika, że współpraca będzie dwustronna. – Pan prezydent przekazał prezydentowi Trumpowi, że Polska wysyła misję wojskową medyczną do Chicago, stanu Illinois, żeby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, a także by lekarze polscy i amerykańscy wspólnie nabywali praktykę w leczeniu zakażonych pacjentów – wyjaśnił. – Prezydenci podkreślili też, że należy przedyskutować możliwości większego zaangażowania NATO, jeśli chodzi o możliwości wojskowej medycyny, ale także innych zasobów, które są w dyspozycji NATO, by pokazać dziś silną więź atlantycką, także w wymiarze bezpieczeństwa – dodał.

Szef gabinetu zaznaczył, że jednym z tematów rozmowy był rozwój gospodarczy obu krajów. Dodał, że zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone „w podobny sposób zamroziły swoje gospodarki i będą odczuwały skutki pandemii” . Zdaniem Szczerskiego rozmowa Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa była „dobrą rozmową z konkretną mapą drogową współpracy na najbliższy czas dotyczącą tych trzech zagadnień” .

