„Krzyczał, że wszystkich pozabija, że jest bogiem”. Z rękawów bluzy 27-latka wystawały dwa noże

W niedzielę 19 kwietnia po godz. 16 dyżurny z komisariatu w Boguszowicach otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który z mieszkania znajomego zabrał dwa noże, a następnie wyszedł. Stróże prawa ustalili, że mężczyzna ma problemy natury psychicznej i może być pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze ustalili także rysopis podejrzanego i natychmiast przystąpili do poszukiwań.

Po chwili, w rejonie skrzyżowania ulicy Wodzisławskiej z ul. Konarskiego w dzielnicy Popielów, policjanci zauważyli mężczyznę w bluzie z długimi rękawami, spod których wystawały ostrza dwóch noży. Na widok interweniujących policjantów agresor zaczął krzyczeć, że wszystkich pozabija. Gdy mężczyzna zaczął iść w kierunku mundurowych, policjanci wezwali go do odrzucenia noży. Ponieważ mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia, mundurowi w celu jego obezwładnienia użyli środków przymusu bezpośredniego, m. in. tasera – podaje policja w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

W trakcie czynności mieszkaniec Rybnika wielokrotnie znieważał interweniujących policjantów. 27-latek został zatrzymany i przewieziony do Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Mężczyźnie za dopuszczenie się wyżej wymienionych czynów grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

