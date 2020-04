Katastrofa akurat tej branży wywoła kryzys społeczny. Unia chce jej pomóc

Wydawać by się mogło, że akurat media są w doskonałej sytuacji. Oglądalność telewizji, słuchalność radiostacji, czytelnictwo portali informacyjnych rośnie w dobie koronawirusa. Wyjątkiem jest właściwie wyłącznie prasa papierowa, do której dostępu nie ma wielu czytelników w związku z zamknięciem punktów detalicznych.

A jednak sektor mediów informacyjnych przeżywa kryzys. Bo choć pracy jest więcej, to zysków mniej. Utrzymujący się z reklam sektor stracił ogromną część przychodów. A zapowiada się, że straci więcej. Reklamodawcy wstrzymają się z wydawaniem pieniędzy, zmuszeni do oszczędzania.

Zauważyli to europosłowie. Ponad 40 europosłów zaapelowało do szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o udzielenie mediom pomocy. Dlaczego media są tak ważne? „Wiarygodne źródła wiadomości oraz dziennikarstwo wysokiej jakości są antidotum na dezinformację. Ludzie obecnie polegają na rzetelnych mediach, bardziej niż kiedykolwiek, co odzwierciedla rosnąca liczba ich odbiorców” – napisali europosłowie podkreślono na wstępie.

Bez rzetelnych mediów nie ma rzetelnej informacji. A bez niej rolę informatorów przejmują twórcy fake newsów i spiskowych teorii. Już teraz zaktywizowali się, zwłaszcza ci zajmujący się technologią 5G, szczepionkami oraz rozmaitymi spiskami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

„O ile nie podejmiemy natychmiastowych działań, obecny kryzys związany z Covid-19 może doprowadzić do upadku wielu organizacji informacyjnych, co z kolei może mieć katastrofalne konsekwencje społeczne” – piszą europosłowie.

Parlamentarzyści postulują utworzenie funduszu dla ratowania mediów i kierowanie reklam KE i UE do krajowych mediów informacyjnych, a nie globalnych platform internetowych.

Czytaj także:

Sytuacja firm jest katastrofalna. A najgorsze dopiero nadchodziCzytaj także:

Kolejna branża na krawędzi bankructwa. Rynek fitness straci nawet 2,25 miliarda zł