Rzecznik rządu: Drugi etap znoszenia obostrzeń w połowie maja

Piotr Müller stwierdził,że rząd podchodzi z „lekkim optymizmem” do danych dotyczących nowych zakażonych COVID-19 w Polsce. – Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu – czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia niebawem – stwierdził.

Rzecznik rządu pytany był także o to, czy możliwe jest otwarcie hoteli. – To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu – stwierdził.

Przypomnijmy, pierwszy etap rezygnacji z obostrzeń wprowadzony został 20 kwietnia. Można już przemieszczać się w celach rekreacyjnych, otwarto lasy i parku i zwiększono liczbę klientów w sklepach oraz wiernych na mszach.

