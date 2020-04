Szumowski: Dopóki nie pokonamy wirusa, wakacje w określonym reżimie sanitarnym

Pytany w środę w radiowych Sygnałach Dniach o perspektywę wakacyjną Szumowski powiedział, że jeszcze jest wiele niewiadomych i dopóki wirus nie zniknie, musimy zapomnieć o wakacjach takich, jak kiedyś. – Po pierwsze nie wiemy, jak szybko wzrośnie liczba chorych. Po drugie, o takich wakacjach jaki kiedyś, trudno nam myśleć. To nie oznacza, że w ogóle nie możemy myśleć o wakacjach, ale muszą to być wakacje w takim reżimie sanitarnym dopóki wirus nie zniknie, dopóki nie będziemy mieli szczepionki, dopóki nie będziemy mieli leków – powiedział. Wyjaśnił, że chodzi o zachowanie bezpiecznego dystansu do innych, unikanie dużych zbiorowisk i imprez. Podkreślił, że epidemia wymusza mocno zmianę naszych zachowań.

Najnowsze dane resortu

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 3 505 osób. Wyzdrowiało dotychczas 1 513 zakażonych - podało w środę rano Ministerstwo Zdrowia. Dane resortu mówią o tym, że kwarantanną objętych jest 98 020 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 22 731 osób. Zakażenie potwierdzono dotąd u 9 856 osób, z których 401 zmarło.

autorka: Klaudia Torchała

