Działalność laboratorium w Zabrzu zawieszona. Chodzi o „dość dużą liczbę błędnych wyników testów”

Andrusiewicz został zapytany podczas konferencji prasowej o sytuację związaną z laboratorium w Zabrzu w woj. śląskim, którego działalność została zawieszona we wtorek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił, że zawieszenie placówki ma związek z „dość dużą liczbą błędnych wyników" testów na koronawirusa przeprowadzonych w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Uściślił, że chodzi m.in. o wyniki z tego dnia, w którym wzrost potwierdzonych przypadków zakażeń w Polsce wyniósł powyżej pięciuset.

Powiedział, że laboratorium to stwierdziło wtedy zakażenie w przypadku 73 przebadanych próbek. - Na dziś jeszcze nie prostujemy tego wyniku. Laboratorium w Zabrzu zostało zawieszone w wykonywaniu obowiązków na rzecz państwa i zobowiązane do przekazania wszystkich posiadanych próbek do Państwowego Zakładu Higieny - podkreślił Andrusiewicz. Wyjaśnił, że PAH potwierdzi zgodność wyników z rzeczywistością.

Według informacji z ubiegłego tygodnia, w laboratorium w Zabrzu zakażenie SARS-CoV-2 wykryto w próbkach 22 pacjentów i pracowników szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z tym szpital poinformował w niedzielę o wstrzymaniu przyjęć z powodu zagrożenia epidemicznego i wdrożeniu innych procedur bezpieczeństwa. Wkrótce okazało się jednak, że wyniki badań laboratoryjnych były nieprawidłowe i trzeba je było powtórzyć. We wtorek placówka informowała, że „w żadnej z przebadanych dotychczas próbek pobranych od pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 Jastrzębiu-Zdroju nie potwierdzono koronawirusa". (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk

