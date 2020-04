Trzy nowe ogniska koronawirusa w Polsce. MZ: Przez to wzrost zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 248 nowych zakażeniach koronawirusem. Tym samym liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła do 10 759. Rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej przekazał, że wzrost przypadków wiąże się z wykryciem trzech ognisk zakażeń. Poinformował, że są to domy pomocy społecznej w Lublińcu i Kaliszu oraz szpital w Koszalinie.

Podkreślił, że zazwyczaj wzrost przypadków wiąże się z wykryciem ognisk w ośrodkach zamkniętych - domach pomocy społecznej i w zakładach opiekuńczo-leczniczych. – Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie personel pracującego w tych miejscach – dodał Andrusiewicz.

Rzecznik przekazał, że dobrą wiadomością jest wzrost liczby osób, które wyzdrowiały. Z danych resortu wynika, że do tej pory wyzdrowiało 1 944 chorych. – Wyzdrowiało kolejnych 200 osób. Ta liczba stabilizuje się nam na dość wysokim poziomie. Jeżeli taki wskaźnik się utrzyma, to jest to bardzo dobra wiadomość – powiedział.

– Spadła nam liczba osób, które są pod respiratorami. W tej chwili mamy tych pacjentów 135. Niedawno mieliśmy ponad 140 osób, więc to też jest pozytywna informacja – poinformował rzecznik.

Ministerstwo Zdrowia w piątek rano podało także informację o śmierci 9 kolejnych osób. Łącznie, od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia, zmarły w Polsce 463 osoby.

autorka: Karolina Kropiwiec

