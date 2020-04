Poznaliśmy terminy matur i egzaminu ósmoklasisty

– Dziękuję nauczycielom, którzy przygotowywali przez 3 lata maturzystów do egzaminu, a w ostatnim czasie musieli przejść na nauczanie zdalne. Mówiliśmy o tym, że z dużym wyprzedzeniem poinformujemy, kiedy egzaminy się odbędą. Uznaliśmy – i poparte jest to opiniami rektorów uczelni – że będziemy starali się przeprowadzić te egzaminy. Wyznaczyliśmy daty dosyć odległe i dosyć bezpieczne – zapewnił na początku konferencji prasowej szef MEN.

– Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą kontynuowane przez kolejne dni, aż do końcówki czerwca. W tym roku nie będzie części ustnej. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów. Od 22 czerwca będą egzaminy zawodowe, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych. Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty sprawdzimy do końcówki lipca. Matury także będą miały egzamin dodatkowy na początku lipca - dla tych, którzy nie załapią się na pierwszy termin. Mniej więcej do 11 sierpnia będą wyniki. Ewentualne poprawy na początku września, a wyniki do końcówki września – przedstawił harmonogram minister Piontkowski.

W związku z pandemią koronawirusa polskie szkoły zamknięto 12 marca. Od 25 marca MEN wprowadziło obowiązek nauczania zdalnego. Przez długi czas kwestią otwartą pozostawał jednak los kluczowych dla uczniów ostatnich klas egzaminów: matur i egzaminu ósmoklasisty. Wiadomo było, że zostaną przełożone, nie informowano jednak, w jakiej formie się odbędą. W końcu ogłoszono, że plany rządzących w tej materii poznamy 24 kwietnia.

– Dzisiaj zostanie opublikowana informacja dotycząca terminarza egzaminów ósmoklasistów i matur – zapowiadał rankiem 24 kwietnia rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodawał, że szczegóły przedstawi na konferencji minister edukacji. Przed konferencją zaplanowaną około godziny 12:00, na 10:30 zwołano posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Dzisiaj będzie podana informacja, do kiedy następuje przedłużenie zamknięcia placówek oświatowych. Poznamy też konkretne terminy egzaminów – zapewniał Mueller.

