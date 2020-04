W Warszawie rusza pierwsza grupa wsparcia dla ofiar molestowania w Kościele

Spotkania mają się odbywać raz w miesiącu, w soboty w Warszawie, w Pracowni Dialogu przy ulicy Freta 20/24 A. Grupa przeznaczona jest dla osób z całej Polski, które zostały skrzywdzone przemocą seksualną przez duchownych. Poprowadzą ją profesjonalne psychoterapeutki związane z Pracownią Dialogu i Inicjatywą "Zranieni w Kościele". Żeby się zapisać, wystarczy wysłać maila pod adres: info@zranieni.pl lub zadzwonić we wtorek w godzinach 19.00-22.00 pod numer 800 280 900. Jak informują inicjatorzy grupy, każda osoba, która chce się zapisać do grupy, zostanie zaproszona na spotkanie konsultacyjne. Uczestnictwo w grupie ma być bezpłatne.

Ofiary przerywają milczenie

Grupa wsparcia to kolejna – po telefonie zaufania – inicjatywa projektu „Zranieni w Kościele” stworzonego przez katolików świeckich związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacją Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Inicjatywa działa w oparciu o współpracę z instytucjami takimi jak: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. – W wielu przypadkach osoba dzwoniąca do nas po raz pierwszy mówi komuś o swojej krzywdzie – komentuje Zbigniew Nosowski, rzecznik prasowy Inicjatywy. Dlatego, gdy osoby dzwoniące wyraziły taką wolę, liczne przypadki zostały skierowane do konsultacji specjalistycznych, w tym do prawników, lub zgłoszone do odpowiednich władz kościelnych, w tym do Stolicy Apostolskiej. – Sprawy, z którymi dzwonią do nas osoby skrzywdzone w olbrzymiej większości są przedawnione z punktu widzenia prawa karnego – wyjaśnia Nosowski.

Niedawno inicjatywa „Zranieni w Kościele” ogłosiła też rekomendacje dla instytucji kościelnych dotyczące bardziej skutecznej ochrony ofiar nadużyć seksualnych. Wśród postulatów pojawiło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele. Funkcję tę powinna pełnić równolegle świecka kobieta i świecki mężczyzna. Ich pozycja miałaby być niezależna od hierarchii kościelnej. Obecnie powołani w diecezjach delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży podlegają biskupom, przez co – jak przekonują twórcy inicjatywy „Zranieni w Kościele” – są często postrzegani jako reprezentanci kurii.

Poszkodowane zakonnice

Zdaniem osób pomagającym ofiarom przestępstw seksualnych w Kościele, należy w większym stopniu zainteresować się problemami innymi niż wykorzystanie seksualne osoby małoletniej przez duchownego. Chodzi m.in. o przypadki wykorzystywania seksualnego sióstr zakonnych i kleryków. – Sprawą szczególnie bolesną są relacje księży z zakonnicami. Wprawdzie nie mieliśmy zgłoszeń dotyczących wykorzystania seksualnego, ale były sprawy dotyczące przemocy psychicznej, wykorzystywania zależności czy grubiańskiego seksizmu, także ze strony biskupa – informują przedstawiciele projektu „Zranieni w Kościele”.

Zgłosiła się pierwsza ofiara molestowania przez polską siostrę zakonną

Wbrew pojawiającym się sugestiom, inicjatywa „Zranieni w Kościele” nie otrzymała do tej pory wsparcia finansowego ani od Kościoła, ani od państwa. -Nasze dotychczasowe funkcjonowanie opiera się na wolontariacie. Jedynym źródłem, z którego pokrywane są niezbędne koszty związane z prowadzeniem telefonu wsparcia, są darowizny od osób prywatnych, w tym środki pochodzące ze zbiórki prowadzonej na portalu Zrzutka.pl – wyjaśniają twórcy „Zranionych w Kościele”.

Skazany za pedofilię kardynał Pell został zwolniony z więzienia. „Cierpiałem z powodu niesprawiedliwości"