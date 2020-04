Szkoły zamknięte do 24 maja. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, podległe mu placówki oświatowe pozostaną zamknięte do 24 maja. Oznacza to, że przez kolejny miesiąc uczniowie podstawówek, przedszkoli i żłobków będą musieli pozostawać w domu i polegać na nauczaniu zdalnym. Szkoły mają obowiązek jego realizacji od 25 marca.

Czy w związku z kolejnym przedłużeniem terminu otwarcia szkół, rodzicom nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy? Podczas konferencji prasowej szefa MEN nie padła taka deklaracja. Poprzednio za każdym razem przedłużane było wypłacanie zasiłku wychowawczego? Czy tak będzie też tym razem. Zadaliśmy pytania rzecznikom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i oczekujemy na odpowiedzi. Na razie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., zgodnie z którym okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. W Rządowym Centrum Legislacyjnym nie ma kolejnych projektów rozporządzeń.

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Przypomnijmy, że od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. „Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19” – informuje ZUS.

31 marca Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Świadczenie przyznane zostało rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, a jego obowiązywanie zostało wydłużone o kolejne 14 dni (a następnie rozporządzeniem do 26 kwietnia – red.)

