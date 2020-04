Prokurator wszczęła śledztwo ws. wyborów prezydenckich. Czeka ją postępowanie dyscyplinarne

„Prokuratura jako instytucja powołana do ścigania przestępstw i stania na straży praworządności nie bierze udziału w życiu politycznym. Prokuratorzy muszą być apolityczni i niezależni. Mają obowiązek bronić praw i wolności obywateli, a nie angażować się w spory polityczne i partyjne” – poinformowała Prokuratura Krajowa w wydanym oświadczeniu. „Te fundamentalne dla niezależnej prokuratury zasady pani prokurator Ewa Wrzosek narusza w sposób rażący. Bierze udział w politycznych manifestacjach i inicjatywach oraz publicznie demonstruje swoje poglądy, naruszając powagę urzędu prokuratorskiego i zachowując się jak polityk w prokuratorskiej todze” – czytamy.

„Polityczny charakter”

W dalszej części wydanego oświadczenia Prokuratura Krajowa poinformowała, że „taki właśnie polityczny charakter i kontekst miała podjęta przez prokurator Wrzosek decyzja o wszczęciu śledztwa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii”. „Decyzja nie miała podstaw, ponieważ nie doszło nawet do zdarzenia, które było powodem wszczęcia postępowania. Zasady, w tym termin, przeprowadzenia wyborów prezydenckich dopiero są przedmiotem prac legislacyjnych parlamentu” – podano. Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że „decyzja o śledztwie nie została przez prokurator Wrzosek w żaden sposób uzasadniona”.

Postępowanie dyscyplinarne

„Opierała się na przekazanym pocztą elektroniczną zawiadomieniu odwołującym się do publikacji w internetowym portalu polityczek.pl i skierowanym przeciwko rzecznikowi Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest osobą odpowiedzialną za organizację wyborów. Treść zawiadomienia nie wskazywała na uzasadnione podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa, co jest warunkiem koniecznym do wszczęcia śledztwa” – wyjaśniono dalej. W ocenie Prokuratury Krajowej „prokurator Wrzosek wszczęła więc śledztwo w sposób nieuzasadniony i z rażącym naruszeniem art. 303 Kodeksu postępowania karnego, nie przeprowadzając prawidłowo czynności sprawdzających. Obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu stanowią także jej wypowiedzi w mediach dotyczące wspomnianego śledztwa, a udzielane bez zgody przełożonych. Dlatego Prokurator Krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek” – czytamy.

„Państwo PiS”, „Upolityczniona prokurator”

Do sprawy odnieśli się za pośrednictwem mediów społecznościowych politycy. „Państwo PiS: Prokuratura wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator E. Wrzosek, która podjęła śledztwo ws. organizacji wyborów prezydenckich. Zastraszanie uczciwych prokuratorów, to sygnał o całkowitej bezkarności pisowskich notabli. Układ broni swoich i ich przestępstw” – ocenił Marcin Kierwiński z PO.

„Upolityczniona prokurator chciała się wpisać w scenariusz opozycji w sprawie wyborów. Co ciekawe, wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi medialnej polityka PiS, a zatem chciała karać za wyrażoną opinię, o czym wiadome media nie informują” – napisał z kolei Sebastian Kaleta z klubu parlamentarnego PiS.

