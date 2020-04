NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 25 kwietnia

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 zatacza coraz szersze kręgi i zbiera śmiertelne żniwo. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:50 Wojsko angażuje się w walkę z koronawirusem. W sobotę w walkę z koronawirus zaangażowanych będzie 8190 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1429 jednostek sprzętu - poinformował minister resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 8:35 Koronawirus dostał się na kontynentalne terytorium Hiszpanii w połowie lutego. Źródłem infekcji pierwszej zakażonej nim osoby było chińskie miasto Wuhan - wynika z badania przeprowadzonego przez genetyków Instytutu Zdrowia im. Karola III w Madrycie. 8:12 Przed nami pierwszy weekend po częściowym poluzowaniu obostrzeń wprowadzonych w celu walki z pandemią koronawirusa.



Co wolno robić w weekend? Sprawdź, aby nie złamać przepisów 7:40 Kiedy drugi etap znoszenia obostrzeń w Polsce? - Czekamy na wyniki dotyczące liczby zakażeń po pierwszym etapie. One wpływają siedem dni po tym, jak ten etap został uruchomiony. Zobaczymy jak wygląda sytuacja i jeżeli wszystko będzie dobrze, to myślę, że na maj możemy się spodziewać dobrych decyzji – podkreślił rzecznik rządu.



Kiedy drugi etap znoszenia obostrzeń? „Na maj możemy się spodziewać dobrych decyzji” 7:29 - To bardzo poważna choroba, choć wielu ją bagatelizuje. Mnie również wydawało się, że to coś odległego, dotyczącego innych krajów. Dziś widać, że to bardzo zaraźliwy, silny wirus – powiedział Adam Jarubas w rozmowie z Onetem. Europoseł i wiceszef PSL pokonał koronawirusa. 7:12 Tragiczne informacje ze Stanów Zjednoczonych. Według danych z Johns Hopkins University (JHU) w USA jest co najmniej 890 524 przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano także 51 017 zgonów. W piątek zgłoszono łącznie 21 tys. nowych przypadków zakażeń i blisko 1130 zgonów. 6:51 Koronawirus w Polsce. Dotychczas w kraju potwierdzono 10 892 przypadki zakażenia koronawirusem. 494 pacjentów zmarło. 6:37 Zapraszamy do śledzenia relacji. Przedstawiamy najnowsze informacje z Polski i ze świata.

32-latek zmarł z powodu koronawirusa. Zostawił przejmującą notatkę dla najbliższych