MZ: 175 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyje 53-letnia kobieta

W porannym raporcie z soboty Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 175 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych testami laboratoryjnymi.

Potwierdzone przypadki zachorowań dotyczą osób z województw:

śląskiego (52),



dolnośląskiego (34),



wielkopolskiego (30),



małopolskiego (18),



pomorskiego (17),

zachodniopomorskiego (7),



opolskiego (7),



lubelskiego (4),



kujawsko-pomorskiego (3)



podlaskiego (3).

Resort poinformował także o śmierci kolejnych 5 osób. Są to: 82-letnia kobieta z Poznania, 71-letnia kobieta z Raciborza, 53-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna z Tych oraz 74-letni mężczyzna z Krakowa. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 11 067 osób, a ofiar śmiertelnych – do 499 osób.