Policjanci skontrolowali kolejne 73 tys. osób poddanych kwarantannie. Ile było uchybień?

Jak dodał, policjanci otrzymali też ok. 10 próśb o pomoc w sprawie zakupu żywności, wysłania przesyłki czy wyniesienia śmieci z domu. Rzecznik Komendy Głównej Policji przekazał, że od początku akcji monitorowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ponad 4 mln kontroli.

Przypomniał przy tym, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za złamanie kwarantanny oraz nieprzestrzeganie innych obostrzeń dotyczących przemieszczania się w przestrzeni publicznej inspektor sanitarny może wymierzyć grzywnę od 5 do 30 tys. zł.

Łącznie funkcjonariusze skontrolowali też prawie 142 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, a ostatniej doby - ponad 4,9 tys. - Tutaj należy pochwalić kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie ujawniamy poważniejszych uchybień - podkreślił Ciarka.

Podziękował również za „ogromną odpowiedzialność", jaką Polacy wykazują się na co dzień. - Na ulicach jest generalnie spokojnie, Polacy stosują się do obowiązujących ograniczeń, możemy być wzorem dla innych państw, jak odpowiedzialnie i zdyscyplinowanie podchodzimy do zasad zdrowego życia w obecnej chwili - podkreślił rzecznik KGP.

Ciarka przypomniał jednocześnie, że codziennie do zadań prewencyjnych angażowanych jest ok. 22-25 tys. funkcjonariuszy - przede wszystkim policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej.

Jak dodał, ok. 120 funkcjonariuszy jest zarażonych koronawirusem, a od początku działań ok. 2,6 tys. było lub jest jeszcze na kwarantannie. (PAP)

